Meligeni destaca o crescimento do tênis em Alta Floresta

Um incentivador do esporte, sobretudo do tênis, o ex-tenista e comentarista esportivo Fernando Meligeni deixou claro durante sua estadia em Alta Floresta, no Hamoa Resort Residencial, a importância do fomento e estímulo ao esporte.

Meligeni destaca o esporte como uma ferramenta de transformação e defendeu que a modalidade do tênis pode ser uma alternativa viável para pais e crianças. O atleta viaja o país difundindo o esporte e defende que todos os lugares são para o tênis.

“Não existe lugar onde não se pode implantar e jogar o tênis. Quando me falaram da oportunidade de ofertar o tênis em Alta Floresta, fiquei muito entusiasmado. É incrível o fato de que em apenas um mês a cidade passou de cinco para 40 alunos de tênis”, afirmou o ex-tenista.

Meligeni esteve em Alta Floresta a convite da JMD Empreendimentos, mais especificamente no Hamoa Resort Residencial. O condomínio oferta quatro quadras de tênis que, assim que inauguradas, despertaram um grande número de praticantes.

Além de difundir o tênis, Meligeni abraçou algumas causas sociais como o Lar dos Idosos, onde doou uma de suas raquetes de tênis de para ser leiloada e também, conheceu as belezas de nossa região.