Futuros jornalistas começam as defesas de monografia

Da Redação

Um momento histórico para a turma de jornalismo do campus da Unemat de Alta Floresta, começaram ontem as defesas de monografia da turma única que iniciou o curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo no ano de 2013. As defesas aconteceram nos períodos matutino, vespertino e noturno, são abertas ao público e acontecem no campus 1, localizado no bairro universitário. Até sexta-feira, 24 todas as defesas já devem ter sido realizadas.

A acadêmica Dioneia Martins de Oliveira tem sua defesa agendada para quinta-feira, 23 às 9:00h, e o tema escolhido é “O que é a política local para o Jornal O Diário de Alta Floresta”. Apesar de estar nervosa com o momento que está vivenciando em sua carreira de jornalista, demonstra confiança no resultado. “Quando começamos a lutar por este curso, lá em 2010, com reuniões com as autoridades, conversando com os colegas de profissão que já estavam atuando, enfim com todas as pessoas que poderiam nos ajudar a começar a caminhada, já imaginávamos este momento”, disse a acadêmica.

A acadêmica Dioneia Martins fez parte da equipe do Jornal O Diário até o final do ano de 2016 e disse que escolheu o tema em função da sua atuação profissional no jornal O Diário. “É um tema que eu vivia diariamente no jornal e de certa forma tive o apoio dos meus colegas de trabalho, agora espero fazer uma boa apresentação e conseguir a aprovação que todos nós almejamos”, disse Dionéia que está prestes a conquistar o difícil diploma de jornalista.