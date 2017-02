ARTIGO: Urgente! Candidato a deputado estadual em Alta Floresta

Hoje, Alta Floresta, com cerca de 90.000 (noventa mil, sim!) habitantes, pode eleger dois deputados estaduais em 2018. Mas, também – se continuar dormindo como está! – pode acabar sem nenhum e prosseguir vivendo na miséria e atraso políticos como se encontra há anos. Ontem, um vereador, eleito e reeleito em cinco eleições consecutivos, me dizia em meu gabinete que, em sua cidade, vizinha de Alta Floresta, já estiveram três deputados estaduais procurando votos e aliciando eleitores para 2018.

Prezado(a) Eleitor(a) de Alta Floresta, as eleições de 2018, para quem não é inocentão, são ganhas agora, no início e no decorrer de 2017. A cabeça do habitante de Alta Floresta e de qualquer cidade do Nortão, politicamente, para eleições de 2018, é feita agora. Depois, durante um ano ou pouco mais, o altaflorestense e seja quem for ouvem a propaganda de outros nomes, em geral a maioria de fora, mas é água em pena de pato!… Não pega, não fica e não mais dá voto. O cidadão ouve e, respeitoso, até em silêncio, não diz nada. Mas, em 2018, vai votar em quem primeiro lhe fez a cabeça em 2017.

Ora, hoje, prezado(a) Leitor(a), quem já veio lhe falar de candidato a deputado estadual? Ninguém, certamente! Quem virá? Se vier, quando?

Pior! Muito pior! Pergunto-lhe: “O(a) Sr.(a) já tem algum candidato?” “Ouviu algum nome?” Na certa, sem pestanejar: “Não!”

Não é esse o caminho para, de novo, termos de acabar votando num dos numerosos candidatos de Sinop ou de outra cidade, ou então, votar em branco?

Para 2018, por enquanto, vejo um candidato bom, maduro, eleito e reeleito para prefeito em sua cidade e consagrado há anos entre os prefeitos do Nortão.

É o prefeito de Paranaíta: Tony Ruffato.

Prof. Dr. José Antonio Tobias