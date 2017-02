AAMIGHOS apresenta projeto de ampliação para o Regional, ao superintendente de saúde

Da Redação

Com o lema “Salvar Vidas com transparência” a Associação Amigos do Hospital, AAMIGHOS realizou na tarde desta segunda-feira 20, no auditório da Câmara de dirigentes lojistas -CDL de Alta Floresta a apresentação do projeto de ampliação e reestruturação do hospital regional Albert Sabin, ao Superintendente da secretaria de saúde Fabio Henrique Lago. A reunião contou com a presença dos secretários de saúde dos municípios da região, Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, que correspondem a região do Alto Tapajós.

Conforme as informações apresentadas, a ampliação é de 1.410 m² que custará cerca de 4 milhões de reais, que serão ampliadas aos Blocos Laterais, já a parte de equipamentos e mão de obra será mantida pelo Estado. Conforme o presidente da associação, o Médico Sérgio Dezanetti, o Estado tem o interesse de colaborar com a obra de estruturação do hospital de Alta Floresta, “O subsecretario de saúde saiu daqui com uma perspectiva muito boa, ele viu a mobilização da sociedade e ele disse que não viu isso no Estado de Mato Grosso e ele pediu que todos os secretários dessem aporte para que ele também possa fazer a contra partida com o estado”, destacou.

O projeto conta com a construção de mais dois centros cirúrgicos, além de refeitório, leitos, centro de diagnóstico por imagem entre outras benfeitorias, “nós não podemos esperar mais o amanha ou esperar alguém vir de fora para acontecer, é nossa casa de saúde e somos nós que vamos ter que investir e cuidar”, para o médico a maior necessidade no momento é a ampliação do centro cirúrgico, hoje com espaço reduzido, que está supercarregado, “nós precisamos adequar nosso centro cirúrgico e ampliar ele urgente e da maneira que estamos trabalhando está errado o fluxo esta errado, mas não podemos parar de trabalhar”, ressaltou.

Segundo Dezanetti o objetivo da associação é criar um portal onde serão divulgados todas as arrecadações e investimentos em prol o hospital, “o hospital está aberto para que as pessoas vá conhecer o hospital, vá conhecer o projeto para saber onde vai ser investido o dinheiro e tudo aquilo que vai ser arrecadado vai ser publicado, tudo aquilo que vai ser comprado ou feito será realizado três orçamentos e publicado e vai estar aberto para qualquer pessoa ter acesso as nossas contas”, destacou.