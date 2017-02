Rogério Micale não é mais o técnico da Seleção Brasileira sub-20

Rogério Micale não é mais técnico da Seleção Brasileira sub-20. De acordo com informações apuradas pela Gazeta Esportiva, a CBF decidiu por não contar mais com o campeão olímpico, que não conseguiu classificar a equipe sub-20 para o Mundial de 2017.

A conquista das Olimpíadas do Rio de 2016 foi um dos últimos atos de Rogério Micale como treinador da Seleção. Depois de ter alcançado o primeiro título olímpico do Brasil no futebol masculino, Micale conduziu os brasileiros em mais uma missão importante, o Sul-Americano sub-20. A campanha dos meninos no torneio continental não foi das melhores, e a base não conseguiu se classificar para o Mundial 2017, fato que pode ter sido crucial na decisão da instituição.

O técnico assumiu a Seleção em maio de 2015, após uma má campanha também no Sul-Americano sub-20. Naquele ano, Micale foi vice-campeão, da Suécia, no Mundial, com os jogadores que representavam o Brasil.

Em 2016, Micale conquistou um feito inédito: o primeiro ouro olímpico. Com Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol, o comandante conseguiu levar o Brasil à final contra Alemanha. Decidida nos pênaltis, o grupo alcançou a primeira medalha de ouro numa Olimpíada, da história do futebol brasileiro.

A escolha de um novo técnico pode ter a participação direta do coordenador de seleções, Edu Gaspar, e do treinador da Seleção principal, Tite.