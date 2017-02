Prefeito de Apiacás participa de reunião com o governador em busca de melhorias para município

Assessoria de imprensa; Driely Melo

O prefeito de Apiacás Adalto Zago (PSDB), esteve cumprindo sua agenda em Cuiabá e participou de uma importante reunião onde estava presente o Governador Pedro Taques, Deputado Federal Nilson Leitão, Deputado Estadual Dilmar Dalbosco, os prefeitos, vereadores e lideranças que fazem parte da região norte do Estado. A reunião foi pautada em vários assuntos desde obras de pavimentação asfálticas e recuperação das MTs até a liberação para construção de pontes e bueiros de concretos.

De acordo com o prefeito, Sr. Adalto Zago, a reunião foi muito intensa com duração de 3 horas, mais saio satisfeito com os resultados. “ Eu e meus companheiros de luta os prefeitos da região norte do Estado, participamos de uma importante reunião onde vários assuntos relacionados aos nossos municípios foram discutidos, entre eles cobramos a pavimentação asfáltica da MT 206 que dá acesso ao município de Paranaíta, a pavimentação da MT que liga Carlinda a Guarantã do Norte para ficarmos ainda mais próximos do porto de Meritituba, falamos também sobre o Projeto do Pró Concreto para a construção das pontes de concreto das MTs 208, 160 e 206 , a exploração da nossa Jazida de Calcário, a liberação da licença ambiental para a construção da Usina Foz do Rio Apiacás, as melhorias que precisam ser feita na internet da OI. Outra questão bastante importante para nossa região que foi discutido é o Hospital Regional de Alta Floresta onde pedimos mais atenção do nosso Governador para melhorias no atendimento e regularização dos pagamentos. Além desses, outros importantes assuntos voltados para a região foram tratados na reunião que teve duração de 3 horas”. Afirma o prefeito.

Além dessa importante reunião com o governador, o prefeito Adalto esteve na SINFRA com o Secretário Marcelo Duarte, que discutiram o índice do recurso do Fethab, e cobranças foram feitas a respeito de construção de pontes e bueiros de concretos na MT 160 e na 206.