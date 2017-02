Leilão Provida deste ano terá várias novidades

Da Redação

A mudança de data para a realização do 14º Leilão Provida, dia 11 de junho, não será a única novidade do evento deste ano. O Leilão Pro Vida visa arrecadar recursos para a Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos). A Comitiva do Bem deste ano terá dois presidentes, Junior Medeiros (Alta Leilões) e Valmir Mochi, o Polaco de Nova Guarita.

O lançamento oficial do Leilão ocorreu na noite desta quinta-feira, 16 na propriedade do senhor Milton Paulista, local onde tradicionalmente acontecem as reuniões da Comitiva. Além da distribuição dos trabalhos, os dois presidentes recepcionaram os novos integrantes. A partir de agora começa a fase de captação de doações de gado para o 14º Leilão ProVida.

“Estou muito feliz em saber que a cada ano a nossa Comitiva vem aumentando e agregando pessoas que só vêm para o bem”, afirmou Junior Medeiros, que preferiu não traçar metas. “A principal meta é unir toda a família da Comitiva do Bem, mostrar para a sociedade altaflorestense nosso potencial e principalmente realizar o evento, a consequência financeira e a consequência de volume de animais, isso será fruto do nosso trabalho que está se iniciando agora. “Só da gente estar participando desta reunião já pude ver que o pessoal está unido mais uma vez, estou muito feliz e disposto em mais um ano fazer parte desta família”, emendou o “Polaco da Guarita”.

O empresário Dercio Knast, diretor de arrecadação da Fundação Pio XII, durante sua fala, afirmou que os números de atendimentos de pacientes de Alta Floresta pelo Hospital de Câncer de Barretos está a cada dia mais intenso, o que é preocupante. Sem detalhar números, Kynast disse que é cada vez mais crescente o numero de pessoas que procuram por tratamento no Hospital de Cancer de Barretos. “A gente está observando no dia a dia que o câncer no homem, na mulher, nas crianças, está cada vez maior, o trabalho para que o paciente tenha o atendimento na Fundação Pio XII está cada vez maior, então toda a arrecadação que nós fazemos, por maior que ela seja, não é o bastante para fazer com que as pessoas consigam o tratamento adequado, mas nós vamos continuar sempre fazendo este este trabalho fazendo com que as pessoas entendam de como pé bom poder ajudar, como é melhor ainda ajudar mais”, disse Kynast.