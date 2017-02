Um jantar “preibói demais”; Evento em prol ao Hospital regional é sucesso

Da Redação

Foi realizado na noite deste sábado, 19, o Jantar Beneficente em Prol ao Hospital Regional de Alta Floresta, tendo como a atração principal, o show de humor do comediante Marcos Palácio, com seu principal personagem, o “Zezinho gasolina”. A realização é da recém criada Associação dos Amigos do Hospital – AAMIGHOS, formada por pessoas de diferente setores da sociedade de Alta Floresta.

O presidente da associação, o médico Sergio Dezanetti, fez a abertura do evento falando sobre os objetivos e como nasceu a associação, que tem como principal motivação realizar ampliações e equipar o hospital regional de Alta Floresta. O médico lembrou das primeiras reuniões, ainda no ano de 2015. A proposta passou pelo Conselho Municipal de Saúde e teve aprovação unanime, até que no dia 13 de outubro de 2016, houve a criação de fato da AAMIGHOS. “A nossa associação é composta por pessoas integras, sem pretensão política, com sentimento de solidariedade e de conquista”, explicou dr Sergio Dezaneti.

Atualmente o hospital regional de Alta Floresta, cuja administração é da Secretaria Estadual de Saúde, possui 74 leitos de internação, quando o ideal é que tivesse ao menos 120 leitos. “O dinheiro que se investe num hospital de 74 leitos, é o mesmo que gastaria com um hospital de 120 leitos”, explicou, mostrando a intenção do hospital quando estiver ampliado, “aumentar em 50% o número de cirurgias e internações clínicas”.

Dezanetti apresentou números do HRAS, sendo que no ano de 2016 foram realizadas 5.643 internações, 40.909 atendimentos de emergência e 13.098 consultas ambulatoriais. “Só tem duas salas de cirurgias, e foram feitas 2.689 cirurgias, média de 7.3 cirurgias/dia”, explicou. “Para alcançar a nossa meta será necessária a participação da sociedade para realizar promoções, doações, leilões e o que fora necessário para contribuição do nosso hospital”.

Para a realização do show beneficente deste sábado, a AAMIGHOS contou com a importante parceria da Rádio Bambina FM, que doou o show (ficou responsável pelo cachê do artista, que também teve uma redução substancial). O Hotel Caleche Park foi o parceiro contribuindo com a estadia do comediante e um auxiliar e o CTG clube cedeu o espaço para a realização do evento.

Vários outros parceiros também foram importantes, mas dois em especial é preciso destacar, a engenheira e arquiteta Juliene Brigina, que cedeu gratuitamente o projeto arquitetônico do hospital e a empresa Valle Express, que atua no ramo de cartões corporativos e que está entrando em Mato Grosso. A partir da parceria com a AAMIGHOS, a Valle Express irá doar parte da rentabilidade de suas vendas para o hospital regional de Alta Floresta. O presidente da empresa, senhor Cesar Malta fez a apresentação dos cartões.