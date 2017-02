FAF: Curso de Pedagogia realiza encontro de formação profissional para educadores

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Será realizada nesta quarta-feira,22, às 19 horas, na Faculdade de Alta Floresta, FAF, o 1.º Encontro de Formação Profissional . O evento terá a abertura com a Professora DR. Rosmar Tobias, que também falará sobre ” A importância do Curso de Pedagogia no contexto educacional da atualidade”. Já a Professora Irene Duarte, pedagoga egressa da FAF, discorrerá sobre ” Motivação e desejo no processo de profissionalização”.

O encontro trará uma discussão recente sobre os assuntos mais abortados na atualidade. Aparecida Pacheco, coordenadora do curso, destaca que todos estão convidados a participar do Encontro.

O custo do investimento é de 20 reais e os participantes receberão certificados. Mas informações pelo telefone 66 3512 – 3300 ou na secretaria da FAF/FADAF na rua Leandro Adorno, S/N, em frente ao Tiro de Guerra.