Depois de doar “cinco” cadeiras de rodas, secretário DE ESTADO vai conhecer programa Passos que Rodam em Paranaíta

O Secretário Adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Marcione Mendes de Pinho, juntamente com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE) Juarez de Almeida Albures, estiveram ontem em Paranaíta conhecendo o Programa Passos que Rodam, que no final de 2015 beneficiou quase 30 cadeirantes do município com cadeiras de rodas motorizadas a custo zero para os cadeirantes inscritos nos programas sociais da prefeitura. Marcione esteve em Alta Floresta onde o Estado doou 5 cadeiras (manuais) ao lar dos Idosos. O presidente do Lar, Lindomar Rosa de Oliveira havia solicitado 15 unidades.

Em Alta Floresta, para justificar o atendimento “em parte” do pedido da instituição lar dos Idosos o subsecretário argumentou que o Sistema Único de Saúde é obrigado a fornecer materiais necessários (e de uso) a todos os portadores de deficiência física.

Em Paranaíta as autoridades ficaram impressionadas com o programa tocado pelo prefeito Tony Rufatto, enalteceram o trabalho.

O presidente do Conselho da Pessoa com deficiência, Juarez de Almeida Albures, se disse encantado com o programa, “nunca vi um prefeito envolvido com as pessoas com deficiências, como o prefeito Tony, é um momento em que a gente pode contemplar uma realidade de que se você buscar, pode ser possível o gestor fazer às pessoas que precisam de fato, atender as pessoas com dignidade”, afirmou Albures registrando a independência que as pessoas possuidoras de deficiências conseguem a partir das cadeiras de rodas, tanto as motorizadas, quanto ás mecânicas.

Segundo o Secretário Adjunto Marcione Mendes de Pinho, a viagem até Alta Floresta não contemplava ir até Paranaíta, mas assim que teve informações sobre o programa, pelo presidente do Lar dos Idosos, ele fez questão de ir à Paranaíta conhecer o programa. “Esse projeto é de grande relevância para o país, a independência do gestor do município aonde ele faz uma gestão para as pessoas, é algo inédito, a compra de cadeiras de rodas com recursos próprios do município”, encantou-se, dizendo que pretende levar o modelo do programa Passos que Rodam para todo o estado. “que sirva de exemplo de gestão para pensar nas pessoas”, disse.

O prefeito Tony Rufatto agradeceu a visita que foi viabilizada pelo presidente do Lar, Lindomar Rosa de Oliveira e falou da alegria que ele sentiu ao atender aos cadeirantes. “Pra mim é uma honra estar sendo mentor deste programa, sendo criador deste programa”, disse, recordando que foi procurado por um cadeirante, Antônio, que lhe pediu que comprasse uma cadeira para ele, foi a partir deste pedido que surgiu o programa. “Eu como gestor não poderia comprar uma cadeira só pra ele, então pedi que fizessem um levantamento de todos os cadeirantes do nosso município”, explicou Rufatto, que aponta o Programa como o principal marco da sua primeira gestão a frente do município.