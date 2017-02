POLÊMICA: malabarista protesta vestido de palhaço após proibição da Setas

Da Redação

Uma grande polêmica se iniciou nesta semana em Alta Floresta, após a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, solicitar que os artistas de rua encerrassem as apresentações nas faixas de pedestres e semáforos do município. A solicitação teria sido feita por “motivos de segurança”. Vereadores divulgaram que estariam “estudando regulamentação da prática”.

O artista de rua Vinicius Trecha, começou uma manifestação, afirmando ter sido barrado pela secretaria de trânsito de Alta Floresta no que cerne a suas atividades artísticas realizadas nos semáforos do município. Ele ficou próximo ao semáforo em frente à Câmara Municipal, amordaçado e com um papelão com os seguintes dizeres, “2º dia sem arte” e usa do artigo 5º da Constituição Brasileira, que afirma: “é livre a manifestação do pensamento” e “a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

Artistas de rua têm realizado já há alguns dias suas apresentações nos semáforos da cidade, porém segundo o supervisor da secretária de trânsito, Messias Araújo, foram registradas denúncias de transeuntes sobre a prática que impedia a utilização da faixa de pedestre e muitos pedestres citaram o medo de atravessar a faixa, uma vez que os artistas usam facões e bastões flamejantes em seus números, além do risco de atropelamento.

“Nós buscamos a Constituição Federal onde no art 5º assegura o direito de liberdade de expressão artístico e cultural, mas nós verificamos que aquela prática especialmente no semáforo e na faixa de pedestre, ele estava indo de encontro com o código de transito o art 254 e o art 269, que dá o direito ao cidadão e o mais importante o art1º§2 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o dever dos órgãos que compete ao sistema nacional de transito de manter a segurança e a ordem”, ressaltou.

O assunto repercutiu em redes sociais, em um post no Facebook, que conta com mais de 200 reações e 200 compartilhamentos, a moradora Patricia Fonseca diz: “Não, sério isso? Sério mesmo?! O que pode fazer em Alta Floresta?! Aaaah, roubar né, roubar pode! Ganhar a vida honestamente não pode. Que pouca vergonha autoridades, sinceramente, vocês não me representam!”

Vinicius Trecha em um comentário agradece ao apoio dos moradores de Alta Floresta e esclarece que a secretaria teria alegado ‘motivos de segurança’ para vetar as atividades. “para deixar esclarecido não fomos detido, mas sim censurados de trabalhar mesmo tendo em vigor uma lei que nos ampara a secretária de trânsito resolveu nos vetar de trabalhar por “motivos de segurança” sou artista há 7 anos, prático arte circense há aproximadamente 4 anos, estudei muito de verdade pra adquirir essas habilidades nas quais sou feliz em apresentar todos os dias pra população, sou pai de família enfim um cidadão de bem. Protesto e continuarei protestando até que possamos resolver essa problemática”, comentou

Em seu perfil pessoal o vereador Oslen Dias (Tuti) publicou na tarde desta quinta-feira 16, a foto que repercutiu e destacou que juntamente com o vereador Mequiel Zacarias estão estudando uma regulamentação da atividade: “Sobre os artista de rua já me reuni com o vereador Mequiel que está fazendo um estudo pra nós apresentarmos um projeto de lei regulamentar os trabalhos desses artista que admiro muito”.