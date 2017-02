Ex-candidato a prefeito cria grupo de WhatsApp e já projeto futuras eleições

O empresário e candidato nas eleições passadas, Edinho Paiva, atualmente sem partido, está apostando numa ferramenta poderosa visando futuras eleições. Pouco mais de seis meses das eleições para prefeito de Alta Floresta, em que ficou na quarta colocação, Paiva não ficou parado e já começou a fazer diversos contatos não apenas em Alta Floresta, como em vários municípios da região. E Paiva não teme que esteja fazendo campanha extemporânea, que poderia criar problemas junto à Justiça Eleitoral, já que na sua avaliação, o grupo criado é privado, “apenas para meus amigos acompanharem os nossos passos e interagir conosco”, disse.

E o objetivo, segundo Edinho Paiva é discutir e tentar apontar soluções para diversos problemas da região. Numa reunião no início desta semana, com agrônomos e empresários do setor agrícola, o objetivo foi mostrar o potencial de Alta Floresta e região para o plantio de grãos. “Mostramos a nossa cidade, levei a revista (Liderança Magazine) que mostra o estradeiro, que mostra o nosso município rumo à Miritituba (PA) e tentando colocar na cabeça deles a viabilidade de se produzir em Alta Floresta hoje”, afirmou.

Foram realizadas também reuniões na Câmara municipal de Novo Mundo e Câmara de Sinop. “Meu projeto para Mato Grosso apenas está começando, a minha visão politica é estar junto com o desenvolvimento para o Estado, mesmo porque, eu sou matogrossense”, afirmou.