Conselho Estadual de Saúde faz reunião de “acolhimento” a novos secretários da região

Os secretários de Saúde das cidades da região do Alto Tapajós (Polo Alta Floresta), participaram ontem durante o dia de uma reunião do Cosems (Conselho Estadual de Saúde) e segundo a presidente, Silvia Sirena, tem o objetivo de acolhimento aos novos secretários de saúde dos municípios matogrossenses. Dos 141 municípios, 110 elegeram novos prefeitos e consequentemente as equipes de administração também mudaram. Dos 16 Polos Regionais de Saúde, Alta Floresta foi o 14º a receber a reunião do conselho. “Nós estamos percorrendo as 16 regiões de saúde, pra fazer o acolhimento destes novos gestores, e os que estão vindo de outras gestões e dizendo que eles não estão sozinhos, que eles tem um conselho em que podem tirar duvidas, aonde podemos auxiliar pra fazer uma gestão de qualidade que a população tanto precisa e necessita”, disse a presidente

Da reunião de ontem, além de apresentação da estrutura do Cosems, foi aberta a palavra para que cada secretário apresentasse suas demandas e a principal delas versou sobre as UTIs do Hospital Regional de Alta Floresta. “o que mais marcou na região de Alta Floresta é esta definição da importância do hospital regional para a região e a implantação da UTI pra fazer esta região funcionar melhor, a gente nota as especificidades, mas oi que mais marcou é a necessidade de uma boa gestão, que os municípios estão esperando do hospital regional ew a implantação dos leitos de UTI”, disse, afirmando que o papel do Conselho é atuar junto aos municípios nas cobranças ao Governo do estado.

Para o secretário de Saúde de Alta Floresta, José Luis Teixeira, a reunião do Consems em Alta Floresta foi uma oportunidade para que os secretários dos 6 municípios do Polo de Alta Floresta pudessem apresentar as dificuldades que cada município está enfrentando e as expectativas em relação ao governo e consequentemente ao apoio do Conselho para atender as demandas. “Estamos preocupados com a inadimplência do governo do estado no repasse dos recursos da saúde, com a inadimplência no atendimento ao hospital, o que acaba gerando a famosa judicialização da saúde e que muitas vezes o recurso da atenção básica nós temo que cumprir liminares da justiça. O Estado deixa de cumprir sua obrigação e o município é obrigado a fazer através das liminares”, disse.

Para o secretário de Saúde de Paranaíta, Marcelo Costa, a presença do Consems na região é importante para que os secretários possam buscar as melhorias para suas regiões, “nós temos trabalhado o contesto de Alto Tapajós, no coletivo e não no individual”. Para o município de Paranaíta, o fortalecimento do Hospital Regional é um dos pontos primordiais, “Nós necessitamos da participação do governo do estado para dar um ponto final nessa questão da gestão do hospital regional de Alta Floresta”, explicou.

O vereador Emerson Machado, presidente do legislativo, afirmou que o governo tem deixado a desejar com a saúde de Alta Floresta e cobrou ação no sentido de finalizar as UTIs, conter os atrasos de repasses de recursos, melhorar o atendimento, e dar um basta no processo de judicialização da saúde. “Queremos que governo possa realmente cumprir com suas obrigações, não estamos pedindo nada mais do que é responsabilidade do estado, quanto as UTIs, sempre encabecei esta luta e vou continuar encabeçando, a nossa região tem que ser tratada como cidade polo, as outras cidades circunvizinhas dependem de Alta Floresta”, afirmou, mandando um recado, “Nossa cobrança é dura, porque é necessária. O governo está omisso, a gente não vê ação nenhuma na nossa cidade, na nossa região, queríamos estar aqui parabenizando ao nosso governador, mas infelizmente não podemos fazer isso porque não tem ação nenhuma do governo”, finalizou.