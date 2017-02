Secretária de Assistência Social volta otimista após audiências em Cuiabá

A Secretária de Assistência Social de Alta Floresta, Luzmaia Quixabeira de Araujo, voltou otimista da viagem feita a Cuiabá na última semana. Na capital matogrossense, onde esteve acompanhada da vice-prefeita, Marineia Munhoz, a gestora da Assistência Social participou de audiências na Secretaria de Estado de Cidades – Secid – e Assembleia Legislativa.

No primeiro encontro, Luzmaia tratou sobre a permuta do Estado com o município da área onde foi iniciada a construção do CEJA Ariosto da Riva, próximo ao Cemitério Municipal. A troca do terreno foi sugerida pelo Estado, uma vez que o prédio que abrigaria a escola não atende os requisitos técnicos. O prédio não comporta um segundo piso, condição fundamental para abrigar os alunos matriculados no CEJA. Para o município, o local atenderia a instalação do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social. Para referendar a permuta, o Estado precisa oficializar as condições em que se encontram a obra. Como a Secretaria de Cidades conta com poucos profissionais para esse serviço, havia a preocupação que a formalização da permuta sofresse atraso, porém, após a audiência, a gestora conseguiu que a visita acontecesse até o dia 15 de março. “Ele (agrimensor) precisa fazer as medições e assim conseguirmos regularizar a documentação do Estado passando pra gente, e assim viabilizar um recurso para a implantação do CRAS Conviver”, explicou Luzmaia, citando que a Prefeitura apresentou projeto junto ao BNDES pleiteando recursos para essa finalidade. O projeto foi aprovado, mas depende da formalização da permuta para ter sequencia. A implantação do CRAS Conviver em espaço próprio vai assegurar mais recursos na Área Social junto ao Governo Federal.

A segunda audiência também foi na Secid. A gestora de Assistência Social conseguiu apoio para ampliação do Centro de Convivencia do Idoso. O espaço foi concluído no ano passado, mas é pequeno para atender as cerca de 300 pessoas atendidas semanalmente. O projeto de ampliação deve passar pelo crivo da Secretaria de Estado de Cidades, cuja emenda é de autoria do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho. “Estou bem otimista. Se não formos atrás, corremos o risco de perder a emenda”, pontuou a secretária. A inauguração do Centro de Convivência do Idoso deverá acontecer no mês de março.

Na capital do Estado, Luzmaia e Marineia visitaram a Assembleia Legislativa e gabinetes de parlamentares que têm demonstrado apoio aos pleitos do município, caso dos deputados Romoaldo Junior e Silvano Amaral, cujas emendas têm atendido áreas essenciais, como infraestrutura. Também no Legislativo Estadual, a secretária e a vice-prefeita buscaram informações sobre o funcionamento da Sala da Mulher, instituição criada dentro da Assembleia Legislativa e que realiza ações pontuais em beneficio a famílias em condições de vulnerabilidade. A proposta é criar em Alta Floresta a Sala da Mulher, para desenvolver ações e atender a comunidade.

Casa de Apoio

A secretária aproveitou a ida a Cuiabá para verificar o funcionamento da Casa de Apoio e ficou satisfeita com o desenvolvimento dos trabalhos prestados no local para moradores de Alta Floresta que vão à Cuiabá para tratamento médico. Luzmaia elogiou a organização e limpeza do espaço e o grau de satisfação dos usuários do local.