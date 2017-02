Futuros paisagistas lançam campanha em prol ao lar dos Idosos

Da Redação

Os alunos do curso técnico de Paisagismo, do Secitec de Alta Floresta, lançaram nesta segunda-feira 14, a “Campanha Lar dos Idosos”, a campanha será realizada até o dia 22 de fevereiro e os interessados em contribuir devem levar sua doação ao prédio do Secitec em quais quer dos períodos, matutino, vespertino e noturno. A entrega será realizada no dia 23.

A campanha com o objetivo de arrecadar alimentos, materiais de higiene pessoal entre outros produtos para ser entregues aos responsáveis do lar de idosos foi de iniciativa dos alunos do curso técnico, que foram na última semana realizar uma visita ao lar dos idosos com o objetivo de realizar a construção de um jardim e uma área de lazer, porém se depararam com as dificuldades que os idosos sofrem.

Conforme a aluna Silvia Regina Porto, 56 anos, hoje o lar dos idosos possui 39 homens e duas mulheres alojadas, e os materiais que mais necessitam são de higiene pessoal, alimentos e roupas, “o pessoal ajuda, mas mal da para pagar o pessoal e os alimentos”, porém, para a estudante o que os idosos mais carecem é de atenção, “tanta gente e não é possível que nem no sábado, nem no feriado não possa fazer uma visitinha de meia hora lá”, destacou.

Segundo a aluna Jeocelmara dos Santos Vieira, 29 anos, uma das maiores preocupações foi com a quantidade de gatos e galinhas que estão alojadas em meio aos idosos, “como os velhinhos dão alimentos para eles, eles se achegam lá e também muitas pessoas vão abandonar sabendo que lá tem muito, ai vão todos para lá porque tem alimento”, destacou.