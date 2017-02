Após polêmica, ano letivo é iniciado na APAE de Alta Floresta

Da Redação

O ano letivo 2017 iniciou nesta segunda-feira, 13 para os 100 alunos atendidos pela escola Alice Augusta – Apae (Associação de pais e amigos de excepcionais). Desde o início do ano a unidade escolar vem sofrendo com diversas dificuldades encontradas junto à nova equipe da secretaria de Educação de Alta Floresta, iniciou o ano letivo com a ajuda popular.

De acordo com o vice-presidente da Apae, Marcelo Weber, assim como todas a outras escolas de Alta Floresta, a APAE também não recebeu merenda escolar, porém, a entidade conta com a ajuda a ajuda de parceiros da comunidade. “Iniciamos mesmo sem a merenda escolar que ainda não recebemos como todas a outras escolas, nós contamos com parceiros da comunidade que nos enviaram alimentos e assim com alegria iniciamos o ano letivo talvez sendo uma das únicas escolas a iniciar”, destacou.

Conforme o vice-presidente, após o episódio enfrentado na última semana relacionado à atribuição dos profissionais, após um acordo firmado diretamente com o Prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra, em reunião todos os todos os servidores da Apae retornaram para as suas atividades na escola.