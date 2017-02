Mais de 700 casas foram inundadas após 48 horas de tempestade em cidade de MT

A situação em Campo Novo do Parecis, distante a 390 de Cuiabá, pode ficar ainda pior se a previsão do tempo para os próximos dias na cidade se confirmar. Segundo o Centro de Previsão de Estudos Climáticos (CPTEC) a probabilidade de chuva na região é de 90% para os dois próximos dias. Mais de 700 casas já foram invadidas pela água no bairro Jardim das Palmeiras, o maior da cidade, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal na tarde de sábado, 11.

Apesar dos riscos, algumas famílias ainda resistem em deixar suas casas, por conta disso é que a força-tarefa (equipe de emergência) que está atuando ainda não conseguiu estipular o número exato de pessoas que foram atingidas. As doações aos desabrigados podem ser feitos na Igreja Lutherana, no centro da cidade, e no ginásio da Escola Municipal do Jardim das Palmeiras.

É justamente na unidade que estão a maioria dos desabrigados. Imagens áreas a que a reportagem do Olhar Direto teve acesso mostram a água barrenta tomando uma grande extensão da cidade. O Jardim das Palmeiras é conhecido pelos moradores como “piscinão” por se tratar de um local por onde a água é escoada.

Os alagamentos são comuns no bairro. Nos últimos dias, a chuva já havia inundado as ruas, mas com a continuidade da precipitação a água avançou para as casas dos moradores. Apesar dos trabalhos emergenciais, a equipe da Defesa Civil do estado ainda não chegou no município.