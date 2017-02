Em vistoria, autoridades flagram novas invasões da área do aeroporto

Da Redação

Dois dias após reunião para a retirada das famílias que estão na área de segurança do aeroporto de Alta Floresta, pelo menos mais três novas invasões foram flagradas na cabeceira do aeroporto. Na sexta-feira e no sábado (10 e 11) uma força tarefa formada pelo Chefe de Gabinete da prefeitura Coronel Ribeiro, o diretor de habitação Bernardo Patrício, o Promotor de Justiça Daniel Coutinho e o Presidente da Subseção da OAB Celso Reis de Oliveira, fizeram uma verificação in loco para confirmar os 25 cadastros que haviam sido feitos na quinta-feira. No sábado pela manhã a imprensa foi convidada a acompanhar a vistoria.

Logo no primeiro terreno visitado, foi possível acompanhar um provável crime ambiental, já que havia três montes de madeira, uma de táboa que provavelmente seria utilizada para erguer uma casa, uma de lascas (para cerca) e uma de árvore ainda sem beneficiar. No terreno ao lado, marcas de um caminhão indicava que alguém havia acabado de sair do local e mais ainda, uma foice encrava em uma das árvores deixava forte indícios de que alguém havia fugido ao ouvir a chegada das autoridades, “Esse momento é de separar o joio do trigo, aqueles populares que estão aqui sem outra alternativa, estavam aqui morando, daqueles que são oportunistas, não possuem residência no local, exploram a área pública, bem como aqueles que estão chegando agora, já era suspeita e estamos encontrando pessoas que estão correndo aqui pra tentar manter uma posse ou pra legitimar depois um outro terreno com a prefeitura”, afirmou. O promotor indicou que a invasão deliberada da área pública e os eventuais crimes ambientais que foram flagrados poderão gerar problemas aos responsáveis. As provas serão encaminhadas ao Promotoria de Meio Ambiente.

Segundo o presidente da OAB local, Celso Reis de Oliveira, o grande objetivo da vistoria é garantir as famílias que realmente estavam ocupando a área que não sejam prejudicadas por eventuais oportunistas. “Fica aqui uma sugestão aos que ocupam a área de boa fé, que sob condição de sigilo e proteção da sua identidade, denuncie para o Ministério Público tão logo saiba de alguém que estejam querendo se aproveitar da situação”, disse.

O chefe de Gabinete da prefeitura, Coronel Ribeiro afirmou que não serão toleradas novas invasões. Os documentos confirmados durante a vistoria, serão levados à Brasília pelo prefeito Asiel Bezerra, que tem reunião agenda junto ao Incra. “Nosso principal objetivo aqui, nós demos total apoio àquelas famílias que realmente precisam, a prefeitura municipal, o dr Asiel não quer que ninguém seja despejado, não fiquem na rua, tanto é que ele estará embarcando já nesta segunda-feira com todos estes cadastros, à Brasília buscar recursos para que a gente possam conseguir realocar todas estas famílias”, afirmou.