Em café da manhã, comando do CB/MT “apresenta” Companhia

Kariny Santos

A 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, realizou na manhã da última sexta-feira 10, no auditório da Câmara dos dirigentes lojistas – CDL, a apresentação das instalações, mão de obra e equipamentos do batalhão do município. A Cia é responsável por 16 municípios.

O Tenente Coronel Ramão Correia Barbosa, assumiu o comando da 7ªCIBM, no dia 24 de janeiro e já traz consigo uma expectativa de uma grande melhora da companhia tanto estrutural como de mão de obra, segundo o coronel possui o apoio da sociedade, “a primeira impressão que eu tive aqui foi de uma sociedade que realmente contribui com o corpo de bombeiros e que sempre esta ativa para o que a gente precisar esta de pronto atendimento, então aquela impressão que eu sei que vou estar em um local que se eu contar com a imprensa, se eu contar com a sociedade a gente vai desenvolver da melhor maneira possível o nosso trabalho”, explicou.

A 7ªCIBM foi beneficiada no último ano com viaturas, aparelhos operacionais e novos soldados que já estão atuando, hoje a companhia conta com dois caminhões de combate a incêndio, duas unidades de resgate pronto atendimento, um caminhão auto rápido equipado com equipamentos de pronto atendimento e resgate, além de um efetivo de 47 soldados, “hoje evoluiu muito, Alta Floresta aqui até uns tempos atrás só tinha uma viatura de combate a incêndio e uma unidade de resgate, hoje nós já temos duas viaturas que possa atender a parte de incêndio, duas que possa atender a parte de resgate além do auto rápido que nós temos, a gente sabe que aqui a dificuldade é muito grande pela região, pelas dimensões, pelo deslocamento já que muitas estradas aqui não são asfaltadas, mas nós temos a condição de dar ao menos o primeiro atendimento”, ressaltou.

O bombeiro militar atende as ocorrências de acidentes de transito, emergências de saúde, afogamentos, combate ao incêndio, além de medidas preventivas, conforme Ramão o objetivo é implantar o bombeiro nas escolas com palestras e apresentações sobre a realidade vivenciadas no dia a dia, “nossa preocupação é com acidente de motos, isso tem ocorrido não só em Alta Floresta mas é o carro chefe do corpo de bombeiros aqui no interior, além disso a gente faz a parte de prevenção, prevenção em praia, prevenção e treinamento a combate de incêndio florestal que a gente tem que preparar porque daqui a pouco começa e o restante da parte social porque o bombeiro é social”, ressaltou.

A maior dificuldade das companhias regionais é a mesma registrada em Alta Floresta, onde uma unidade é destinada a atender diversos municípios, a expectativa do bombeiro é que até 2020 seja montada unidades de pronto atendimento em outros municípios, na região da 7ªCIBM o município de Guarantã do Norte deve ser o primeiro beneficiado além de trocar as instalações do corpo de bombeiros de Colíder que já não atende as expectativas da corporação. “O PTA nosso já apresentado para o governo é que para daqui para 2020 seja implantado novas 16 unidades do corpo de bombeiros, para tentar suprimir essa distancia e o tempo resposta de atendimento das ocorrências”, destacou Ramão.