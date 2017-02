Secretaria de Infraestrutura mantem equipes trabalhando no IFMT

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Reeducandos do Projeto Nova Chance realizam o plantio de grama e a implantação de uma tubulação para escoar a enxurrada da chuva

Atendendo determinação do prefeito Asiel Bezerra de Araújo, tendo em vista a proximidade da inauguração, a Secretaria Municipal de Infraestrutura vem intensificando os trabalhos no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), com várias frentes de serviços que vão desde o plantio de grama até a limpeza do terreno.

No começo desta semana os reeducandos do Projeto Nova Chance, que são contratados da Prefeitura de Alta Floresta, iniciaram o plantio de grama e a construção de uma tubulação na parte externa do estacionamento. A galeria visa escoar a enxurrada da chuva evitando que o terreno seja afetado. Já o plantio de grama tem a finalidade de melhorar o aspecto visual, bem como evitar erosões provocadas pelas chuvas torrenciais.

A Secretaria de Infraestrutura também dará continuidade nos serviços de remoção dos entulhos, patrolamento e encascalhamento da parte do terreno. O empenho da administração municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem o propósito de contribuir para que o IFMT esteja pronto para a inauguração, que deverá acontecer na primeira quinzena de março.