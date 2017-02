Rua na cabeceira do aeroporto deverá desaparecer de Alta Floresta

Da Redação

Com a decisão da Aeronáutica em pedir a desocupação da área de segurança do aeroporto municipal, a rua que passa aos fundos da cabeceira da pista de pousos e decolagens, deverá desaparecer. No local há pelo menos 10 famílias que moram há muitos anos. As casas teriam sido construídas pelo próprio município para abrigar agencias de táxi aéreo no período do garimpo. Com o fim das atividades garimpeiras as agências deixaram de atuar, mas ficou a estrutura que foi ocupada por pessoas ligadas às agencias, como ex-funcionários, por exemplo.

Leide Costa da Silva, moradora 49 anos, mora há 25 anos em numa destas casas, ela trabalhava com um sargento da Aeronáutica que foi embora e deixou a agência para ela tomar conta e está até hoje. Com a necessidade de desocupar, a dona de casa está preocupada, “a nossa preocupação é ter que ir à rua, alugar casa e agora eles disseram que vão dar chacrinhas pra gente, mas, aonde vai ser isso? Porque muita gente trabalha na cidade, muita gente, se morar longe da cidade, não vai ter o meio de transporte para vir trabalhar, essa é nossa preocupação”, afirmou.

Francinaldo Veras, 46 anos, cobrou que seja apresentado algum documento que aponte que as casas realmente estejam na área de risco e que pertençam de fato ao Governo Federal, ainda assim ele disse que “tem noção” de que a ocupação possa ser irregular. “Mais ou menos nós temos uma ideia de que aquela área pertence à Infraero, na época em que minha esposa entrou (há 23 anos) esta área pertencia à prefeitura municipal e posteriormente foi dada essa posse à Infraero e a gente tem mais ou menos a ciência, mas espera que estas entidades nos dê uma posição concreta de que se nós estamos ou não dentro da área do perímetro de segurança do aeroporto”, explicou.