CURSO SUPERIOR EM PARANAÍTA: Prefeito Tony faz solicitação de cursos de Ensino Superior e Campus Avançado em Paranaíta

Duas importantes ações ligadas à educação aconteceram no Gabinete Social do Prefeito Tony Rufatto nesta manhã de quarta feira (08).

Depois de inúmeras conversas com o IFMT Instituto Federal de Mato Grosso o Prefeito Municipal Tony acompanhado do Secretario de Educação Assis Frizon entregaram ao representante do IFMT em Paranaíta, senhor Flávio de Castro Salles, dois ofícios que certamente se atendidos, selaram com êxito os sonhos da administração e com certeza, a vontade de toda a comunidade paranaitense.

Trata um dos ofícios da Implantação de um Campus Avançado do IFMT para atender com toda a sua estrutura técnica estudantil a comunidade paranaitense e o outro é a Implantação de Cursos Superior ainda no segundo semestre de 2017, para que a população possa estudar aqui em nossa cidade, deixando assim de ter que procurar centros maiores para esta finalidade. Como também na visão do Prefeito Tony, Paranaíta com certeza será um pólo que conglomerará todos os municípios circunvizinhos.

Trazer o ensino superior para mais perto da realidade paranaitense e implantar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) em Paranaita, era um Sonho do Prefeito Tony, que tornou-se realidade em 2013, quando iniciaram-se as negociações com a reitoria do Órgão e foi possível concretizar a ação. A Administração doou oficialmente a área da Fazenda Experimental que contará com laboratórios, áreas de experimentos e aulas práticas de Zootecnia e Agropecuária, nesta parceria cedeu também a sede provisória do IFMT – Pólo de Inovação, que funciona na escola Nossa Senhora das Graças, Setor das Chácaras (Jardim Amazonas).