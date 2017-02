Bar é assaltado em Alta Floresta

Kariny Santos

Um estabelecimento comercial (bar), localizado na Rua H-11 no setor Industrial em Alta Floresta, foi roubado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 09.

O proprietário, um homem de 33 anos, relatou a Polícia Militar que poucos minutos após abrir o estabelecimento um dos suspeitos, se aproximou e perguntou se ele tinha bebida alcoólica ‘Velho Barreiro’, e no momento que o empresário retornava para o interior do estabelecimento para atendê-lo foi rendido pelo mesmo que estava com uma arma de fogo e anunciou o roubo colocando ele e sua esposa sentados no chão de cabeça baixa, enquanto fazia ameaças de atirar caso olhassem para ele ou não entregassem o dinheiro.

A vítima disse para o assaltante que não tinha dinheiro em caixa no momento, pois tinha acabado de abrir o estabelecimento. O criminoso estava acompanhado de mais dois homens e ao ter ciência que o comércio não possuía dinheiro o ladrão chamou um dos seus comparsas que estava do lado de fora enquanto outro permaneceu do lado de fora dando cobertura.

Foram levadas várias carteiras de cigarro e em seguida o trio fugiu em duas motocicletas, o Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Operações da Polícia Militar e registrado na DEPOL para as providências que o caso requer.