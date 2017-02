Sessões ordinárias voltam a ser realizadas no dia 21 de fevereiro

Da Redação

Oficialmente, pelo Regimento Interno da Câmara de Alta Floresta, as sessões ordinárias começam a partir do dia 15 de fevereiro, quando termina o recesso legislativo. Como em Alta Floresta as sessões ordinárias ocorrem sempre às terças-feiras, a primeira após esta data será o dia 21 de fevereiro, data definida pela Mesa Diretora da Casa de Leis para o retorno das atividades em plenário. Os trabalhos internos na Casa de leis já tiveram o seu reinício.

Segundo presidente do Legislativo altaflorestense, vereador Emerson Machado, os dias que antecedem a volta das sessões é de preparação para o ambiente e um dos momentos mais importantes foi a definição dos integrantes das Comissões internas da Câmara que dão a tramitação necessária às matérias que foram apresentadas. “Nós tivemos uma reunião especifica para montar as comissões da Câmara, respeitando a proporcionalidade dos partidos, respeitando a presença de todos os vereadores”, explicou o vereador, “sem estas comissões não dá pra tramitar os projetos, é preciso estas comissões estarem montadas e isso já está definido”, emendou.

Confira como ficaram as comissões:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Aparecida Scatambuli Sicuto (PSDB), José Aparecido dos Santos (PMDB) e Valdecir José dos Santos (PSC);

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, Luiz Carlos de Queiroz (PMDB), Marcos Roberto Menin (DEM) e Oslem Dias dos Santos (PSDB);

Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Charles Miranda Medeiros (PSD), Mequiel Zacarias Ferreira (PT) e Valdecir José dos Santos (PSC);

Comissão de Obras, Viação e Urbanismo, José Elói Crestani (PMDB), Silvino Carlos Pires Pereira (PPS) e Luiz Carlos de Queiroz (PMDB);

Comissão de Agricultura, Política agrária e Abastecimento, Elisa Gomes Machado (PDT), Aparecida Scatambuli Sicuto (PSDB) e Demilson Nunes Siqueira (PSDB);

Comissão de Direitos Humanos, Valdecir José dos Santos (PSC), Silvino Carlos Pires Pereira (PPS) e Oslem Dias dos Santos (PSDB);

Comissão de Educação, cultura e esporte, Marcos Roberto Menin (DEM), Mequiel Zacarias Ferreira (PT) e Charles Miranda Medeiros (PSD);

Comissão de ética parlamentar Oslem Dias dos Santos (PSDB), Valdecir José dos Santos (PSC) e Marcos Roberto Menin (DEM)

