SECITEC abre inscrições para cursos de educação profissional

Kariny Santos

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso divulgou nesta terça-feira 07, a abertura de edital para as inscrições que devem ser realizadas no período 06 à 21 de fevereiro de 2017, para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, para a SECITEC de Alta Floresta. Ao todo, estão sendo ofertadas 200 (duzentas) vagas.

A aplicação das provas está prevista para o dia 03 de março, as vagas estão distribuídas nos cursos Técnicos em Nível Médio em Informática 40 vagas, Florestas 80 vagas, Edificações 40 vagas e Segurança do Trabalho 40 vagas. O candidato para se inscrever nos cursos de Informática, Florestas e Edificações deve ter concluído o Ensino Médio, ou estar cursando segundo ou terceiro ano do ensino médio ou EJA e ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula, exceto para o curso Técnico em Segurança do Trabalho que devem ter idade mínima de 17 (dezessete) anos completos até a data da matrícula.

As inscrições serão realizadas na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Alta Floresta-MT no horário das 07:30 às 11:00 horas, e das 13:30 às 17:00 horas e das 19:30 às 21:30 horas.