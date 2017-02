Corpo de altaflorestense é cremado em Portugal e cinzas serão trazidas para Alta Floresta

O corpo da altaflorestense Maria Elena Bilibio, que faleceu no ultimo domingo (5) em Portugal, foi cremado na terça (7) por volta das 13h30 no Cemitério Rio de Mouro e suas cinzas serão trazidas para Alta Floresta.

Depois de uma missa por volta das 12h00 numa Capela local que contou com a presença familiares e muitos amigos, o cortejo fúnebre seguiu até o Cemitério Rio de Mouro, Conselho de Sintra, onde foi feito a cremação da altaflorestense Maria Elena Bilibio Faria.

De acordo com informações, uma bela cerimônia, com muitas flores e varias homenagens feitas por amigos e familiares marcaram o ultimo adeus a Maria Helena. “Tinha muita gente, muita gente, isso mostra o quanto ela era querida em Portugal, assim como em Alta Floresta”, disse Isabel Carvalho, outra altaflorestense que reside há vários anos em Portugal.

Em sua pagina no facebook, Izabel Carvalho também deixou uma mensagem para brasileira que há anos residia em Portugal. “Depois da missa na Capela seguimos o cortejo fúnebre até o cemitério onde seria a cremação da nossa querida Maria Elena Bilibio Faria onde nos despedimos. Descanse em paz.”

A cremação do corpo de Maria Helena foi restrita aos familiares, e as cinzas deverão chegar a Alta Floresta em 15 dias, tempo mínimo necessário para regularizar toda papelada. Assim que chegar em solo altaflorestenses a família deve divulgar de forma oficial a causa da morte de Maria Helena Bilibio.

Através da pagina do facebook da própria mãe, Camila Bilibio Boschirolli deixou a seguinte mensagem:

“Caros amigos, é com muito pesar e dor no coração que faço nota do falecimento da minha mãe tão amada, tão querida, linda por dentro e por fora… onde Deus a quis essa noite de 5 de fevereiro como a estrela mais brilhante do céu… obrigada por tudo minha mãezinha, vc (sic) foi a melhor mãe do mundo… Eu te amo… saudades eternas… sua filha Camila”, finalizou.

Maria Helena residia em uma comunidade conhecida como Tapada das Mercês, Conselho de Sintra em Portugal.