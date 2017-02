Após dois anos comunidade recebe primeiras medidas de compensação

Kariny Santos

Após dois anos de cobranças por melhorias, com diversas reuniões e discussões, as medidas de compensação por parte do empreendimento hidroelétrico São Manoel, começaram a ser entregue na comunidade São Benedito, localizada na divisa dos municípios de Paranaíta Mato Grosso e Jacareacanga no estado do Pará, aonde fica concentrada a maior porção de área. Nesta segunda-feira 07, foi entregue pelo empreendimento uma parte da patrulha mecanizada e feito o lançamento de obras de um complexo que contará com uma escola, um posto de saúde e uma quadra poli esportiva. O prefeito de Jacareacanga, Raimundo Santiago e secretários estiveram presentes.

A patrulha será utilizada para a manutenção da estrada que dá acesso à balsa e a usina, o percurso passa por dentro das propriedades e foi construída pelos próprios moradores, já a escola que já existe na comunidade está sendo construída uma nova instalação em um complexo, que vai conter a escola, o posto de saúde, uma quadra poli esportiva, um alojamento pros profissionais.

Outra medida de compensação que beneficiará a chama gleba Agrodito é referente à extensão do fornecimento de energia elétrica pelo Plano de Universalização Rural da Energisa Mato Grosso. Conforme informações, inicialmente serão contempladas dez propriedades rurais da região. Grande parte das famílias que residem na Gleba são produtores rurais que dependem 100% da produção agropecuária.

Segundo o advogado dos moradores Tiago Reis não foi necessário a abertura de um processo judicial, as medidas foram conquistadas após diversas negociações feitas com os representantes da usina. “A gente nem chegou a entrar com uma ação, mas foram todas conversas extrajudiciais protocolados em atas e após estes dois anos de discussão nós chegamos ao denominador comum que são as medidas de compensação”, explicou.



A “batalha” com o empreendimento iniciou em fevereiro de 2015 e o momento mais “dramático” foi o trancamento da estrada pelos produtores que cederam apenas após a negociação com a usina. Para o produtor rural e morador da Gleba, Paulo Saraiva, 55 anos, o momento é de conquista, “nós estamos satisfeitos foi uma luta neste período todo, uma briga de dois anos de negociações e agora a gente vê que as coisas estão se concretizando, além deste maquinário que recebemos hoje tem essas obras dos postos de saúde para a comunidade e estamos trabalhando com a São Manoel na criação do projeto executivo para instalação da energia elétrica na Gleba”, ressaltou.

A Usina Hidrelétrica São Manoel está sendo construída entre os municípios de Paranaíta (MT) e Jacareacanga (PA), desde agosto de 2014. A potência instalada será de 700 megawatts (MW) com capacidade para abastecer uma cidade com 2,5 milhões de pessoas.