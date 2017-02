Núcleo de Práticas Jurídicas da FADAF reabre para estágio dos acadêmicos e atendimento ao público

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Reabriu no dia 23 de janeiro de 2017, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito e Alta Floresta (FADAF). Dr. Dakari Fernandes Tessmann, coordenador do Núcleo e professor da FADAF, disse que a expectativa é de que em 2017 o Núcleo avance ainda mais no atendimento à população carente de Alta Floresta e de Carlinda, principal foco, pois a partir deste ano passa a atender também na área criminal.

Dakari ressalta que para serem beneficiados, é necessário que os interessados se dirijam ao Núcleo, anexo à FADAF, na avenida Leandro adorno, frente ao Tiro de Guerra, nos seguinte horários: de segunda a quinta-feira, das 13h:30min., às 16h: 30 min., e às sextas-feiras, no período da manhã, das 7h:30min. às 10h:30min.

Após passarem por uma triagem, os interessados serão atendidos por uma dupla de estagiários sob a orientação de advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O atendimento está direcionado para as questões de direito familiar (divórcios, reconhecimento e dissoluções de união estáveis, pedidos de pensão, guarda, regulamentação de visitas, dentre outras.), direitos do consumidor (alguns casos), causas do direito previdenciário e ,agora, atendimento na área criminal.

Telefone de contato: (66) 3512- 3317.