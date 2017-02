Jurista com experiência em serviço público é a nova secretária de Administração de Paranaíta

Da Redação

A advogada Elidiane José da Silva tomou posse ontem no cargo secretária de Administração de Paranaíta. Andreia Fabiana dos Reis, que exercia esta função, será a titular da pasta de Planejamento e a ideia é que ambas caminhem juntas nas questões administrativas da prefeitura. O prefeito Tony Rufatto e a vice prefeita Sandra Vargas deram boas vindas à nova integrante da equipe. “Queremos desejar sucesso à nova secretária que vem somar com sua experiência para dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito e claro, implantar o seu jeito de trabalhar também”, afirmou o prefeito enquanto cumprimentava a nova secretária.

Advogada com experiência em administração pública, Elidiane é casada com o gerente da agência local da Caixa Econômica, já morou por dois anos em Paranaíta, mas ficou afastada por cerca de um ano, retornando neste ano para a cidade. A nova secretária já atuou em vários órgãos públicos em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá e Varzea Grande. Inicialmente ocupou o cargo de assessora jurídica na Câmara de Vereadores de Varzea Grande, aonde ganhou projeção chegando à Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia, cargo que lhe deu uma grande bagagem, “ali eu fui assessora sistêmica aonde tratava de aquisições, licitações, toda demanda administrativa junto ao secretário Chico Daltro”, explicou Elidiane.

Também pesa como experiência o trabalho desenvolvido, junto a coordenação de Controle Interno do Ceprotec atuando em auditorias e fiscalização de processos, assessoria jurídica do Hospital Adalto Botelho, “tive vários cursos de capacitação, contratos, convênios, escola de governo do estado”, afirmou.

Quanto ao convite de fazer parte da equipe do prefeito Tony Rufatto, a nova secretária se mostrou empolgada com o cargo. “A princípio eu tinha passado (concurso) em um cargo efetivo aqui, ai o Tony me fez este desafio e eu me sinto confiante e também agradecida, então agora me resta trabalhar e mostrar serviço mesmo”, afirmou.