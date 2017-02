Em comunicado, Obras afirma que interditará hoje trecho da Avenida do Aeroporto

Da Redação

Um trecho da avenida Jaime Veríssimo de Campos (Avenida do Aeroporto) passará por uma interdição a partir de hoje para que seja efetuado a troca de um bueiro já chegando no aeródromo altaflorestense. O trecho a ser interditado fica entre as Rotatórias de acesso a Avenida Teles Pires e a Perimetral Industrial. “O risco de rompimento do bueiro existente naquele local” é apontado como motivação par aa interdição.

A opção para os moradores daquela localidade, bem como as pessoas que utilizam frequentemente a avenida para ter acesso ao Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, será a a Perimetral Industrial, com acesso pelo bairro São José Operário.

“A Secretaria de Infraestrutura esclarece que tal medida preza pela vida, haja vista, o risco de acidente caso aconteça o rompimento do bueiro provocado pelas constantes chuvas”, diz o enunciado.

ASFALTO ANTIGO

O asfalto da avenida do aeroporto é antigo, tem 19 anos e o local aonde será trocado o bueiro nunca precisou de reparos, atestando a qualidade do material feito há quase duas décadas quando o prefeito era o próprio Eloi Luis de Almeida, hoje responsável pela pasta de Obras. No lugar do “bueiro tradicional” serão implantados “duelas”, que são bueiros pre-moldados, com duas vazões. “As peças estão sendo construídas na própria secretaria de obras, o que ajuda a diminuir o custo delas para o poder público”, disse o secretário Eloi em conversa com nossa equipe na sexta-feira, 03.