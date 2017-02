Bueiros em Carlinda não suportam carga de soja e carreta tomba perdendo 40 Ton

Da Redação

Um bueiro na rodovia estadual MT 419, localizado há cerca de 8 km da entrada da comunidade Del Rey, em Carlinda, não suportou o tráfego e acabou cedendo quando passava um caminhão tipo “julieta” carregado com cerca de 40 toneladas de soja que, segundo o pecuarista Celso Bevilaqua, “que vinha sendo trazida da fazenda Bonanza”. O acidente ocorreu por volta das 13 horas de sábado, 04.

“Nós tivemos aqui um grande prejuízo, um bueiro que não resistiu ao peso da carga e toda a carga foi parar dentro do rio, um grande prejuízo não só para o produtor, como também para o motorista que teve seu veículo todo danificado”, disse o pecuarista.

Na avaliação de Bevilaqua, os produtores da região estão dando exemplo no que diz respeito à produzir e aumentar as divisas do Estado, no entanto eles precisam que o Governo dê o suporte necessário.”Infelizmente é isso, as estradas matogrossenses não suportam o trânsito e nós temos um grande prejuízo de um produtor fazendo o possível para produzir, mas as estradas não oferecem condições”, reclamou.