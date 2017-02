Reunião com garimpeiros irá discutir melhoras para o setor

Da Redação

O Dilmar Dalbosco (DEM) esteve hoje, 03 de fevereiro, a noite em Alta Floresta para uma reunião, às 19h:30min, com integrantes do Sindicato dos Garimpeiros que atende a várias cidades do norte do estado e tem como base Alta Floresta. Em pauta a possibilidade de contato com investidores canadenses que demonstraram interesse em investir na região. Segundo o vereador Marcos Menin (DEM), o objetivo é disponibilizar tecnologia para melhorar a atividade garimpeira em Alta Floresta.

O vereador afirmou que o presidente do Sindicado, Darcy Winter convidou os garimpeiros interessados em participar pra dar opiniões e discutir as necessidades da classe, “o garimpeiro tem que ter um pouco de tecnologia e alguém que o apoie”, explicou Menin.

Na mesma reunião, será discutidos assuntos relativos á regularização fundiária na Vila Rural I, II e Gleba Jacamin, “isso é um pedido que eu fiz ao deputado, então ele está vindo pra Alta Floresta pra somar junto com a gente se Deus quiser, fazermos um trabalho em conjunto, prefeitura, Câmara, Assembleia e Estado”, afirmou.

Quanto à Vila Rural, Menin e o presidente Emerson Machado fizeram contatos recentemente com o deputado federal Carlos Bezerra no sentido de viabilizar poços artesianos para atender aos pequenos agricultores, no entanto, ambos anteciparam-se e já enviaram ofício à CAB – Companhia Aguas de Alta Floresta, pedindo um estudo de viabilidade para que a CAB leve água do sistema de abastecimento do municíio, “passei para o Zé Carlos (gerente local da CAB) que prometeu estudar e nos dar a resposta, ele se colocou à disposição e eu acredito que vai dar certo”, afirmou.