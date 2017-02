Professor da FADAF defende tese de doutoramento em direito na Universidade Federal do Paraná – UFPR

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

O advogado e Professor da Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF – Roberto de Paula, concluiu o Doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná – UFPR, no dia 15 de dezembro de 2016.

A tese de doutorado defendida é nominada de “Questão Agrária e Insurgências na América Latina”, onde se buscou as raízes desigualdade social no Brasil e na América Latina. As pesquisas realizadas apontam que, em boa medida, o aprofundamento do abismo social e o consequente conflito de classes se dá pelo apossamento e assenhoreamento privado da terra de forma excludente, dando origem ao latifúndio agrário e ao alijamento do acesso à terra. Desta forma, desde a Colonização latinoamericana verifica-se a resistências e insurgências indígenas e campesinas que permanecem em conflitos até a atualidade.

A conclusão do estudo aponta para a necessidade de organização dos povos e da sociedade civil para superar as desigualdades e a colonialidade da vida a partir de valores socioculturais verdadeiramente latinoamericanos, tais como a riqueza da cultura campesina e indígena, o reconhecimento dos territórios e indígenas e o fortalecimento dos Movimentos Sociais e a construção de uma nova compreensão teórico-prática do conceito de propriedade.

A carreira jurídica do Professor Roberto de Paula começou a ser construída em Londrina, onde fez a Graduação e o Mestrado em Direito na Universidade Estadual de Londrina – UEL. Em seguida, especializou-se em Direito Penal e Criminologia no Instituto de Ciências Penais e Política Criminal no ICPC, em Curitiba. Ainda, em Londrina, fez o Curso da Magistratura na Escola da Magistratura do Paraná – EMAP.

O Dr. Roberto de Paula reside atualmente com a família em Alta Floresta, onde leciona no Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta, além de se dedicar a atividades de pesquisa científica na área do Direito Agrário e Ambiental e à orientação acadêmica.