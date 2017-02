IFMT – Inauguração do campus de Alta Floresta poderá ter ministro da Educação e até o presidente Temer

Kariny Santos

A cerimônia de inauguração do prédio do Instituto Federal de Ciências Tecnológicas do Mato Grosso – IFMT, campus de Alta Floresta ainda não tem data definida, mas deve ocorrer no final do mês de março e pode contar com a presença do ministro da educação Mendonça Filho e até do presidente da república Michel Temer. A informação é do diretor geral do IFMT, Júlio Cesar, em entrevista ao O Diário. “Não existe uma data definitiva ainda, mas nós já estamos instituindo uma comissão que vai cuidar da cerimônia de inauguração do prédio, inclusive com representantes da Prefeitura, que tem sido grande parceira nossa principalmente nesta reta final tem nos ajudado bastante e existe a expectativa da presença do ministro da educação para a inauguração do prédio e quem sabe até a presença do presidente da república, isso vai ser definido agora nas próximas semanas”, ressaltou.

Os 719 alunos matriculados no IFMT, campus de Alta Floresta, em cursos técnicos, técnicos integrados, técnicos subsequentes e cursos superiores, iniciarão o ano letivo de 2017, no dia 13 de fevereiro já na nova sede, localizado na rodovia MT-208. As obras que tinham prazo até julho para serem entregues, já estão praticamente finalizadas e a mudança para o novo prédio já iniciaram nesta quinta-feira 02.

Conforme o diretor a parte interna da obra já está toda concluída por isso a decisão de mudança, que se iniciaram nesta quinta-feira 02, com a instalação das salas de aulas, “a obra está em fase final de acabamento, nesta semana estamos concluindo a colocação do piso, do saguão de entrada e das passarelas de acessos ao segundo e terceiro piso, estamos finalizando a pintura do auditório e da biblioteca, que são as únicas partes que faltam a pintura e já iniciamos o processo de mudança e inclusive hoje (02) já tem uma equipe montando os móveis novos que nós compramos pro prédio, a partir de amanhã (03) sexta-feira nós vamos iniciar a mudança das salas de aulas, carteiras, quadros, ar condicionados”, o setor administrativo também será transferido na próxima semana, “a expectativa é que até o final da próxima semana nós já estejamos instalados no novo prédio, ainda restarão alguns detalhes, principalmente da parte externa do paisagismo e do acesso pra finalizar porque essa etapa atrasou bastante por causa da chuva, mas nós precisamos mudar para iniciar o ano letivo no novo prédio”, destacou.

A obra do IFMT iniciou no dia 23 de maio de 2014 e conta com 16 salas de aulas, quatro laboratórios sendo, um laboratório de informática, um laboratório de artes cênicas, um laboratório de biologia e um laboratório de química, um auditório com dois pisos com capacidade para 400 pessoas, saguão principal de entrada, uma biblioteca equipada com sala de estudos com 12 computadores com acesso a internet aberto a população, uma área para pesquisa e acervo bibliográfico de 800m², salas de coordenação visual e videoteca, além de salas administrativas de ensino onde as coordenações e secretárias vão ser instaladas e a ala administrativa.

O campus também vai contar com um restaurante com área de 585m² e com a capacidade para atender 140 pessoas sentadas, a obra será realizada pela mesma empresa que ganhou o processo licitatório para a construção do campus e vai ser iniciada após a entrega do mesmo, a obra vai custar R$981.000,00 (novecentos e oitenta e um mil reais).

O prédio além de uma grande estrutura física vai contar com uma grande estrutura tecnológica onde foi investido R$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), distribuídos em mais de 300 pontos de internet além de sistema wireless para todo o prédio. “Nosso prédio tem uma sala especifica para TI, com datacenter que faz todo recebimento da rede de dados e faz a distribuição para todo o prédio que tem trezentos pontos de acesso à internet, rede Wifi em todo o prédio e inclusive o auditório vai ter acesso livre ao mesmo tempo para até 400 presentes, isso em função de palestras e atividades interativas”, destacou o diretor.}