Segundo vestibular da FAF/FADAF será domingo

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

A FAF/FADAF está realizando o 2º vestibular no próximo domingo, dia 5, às 8h da manhã.Durante esta semana, até às 17 horas de sexta- feira, 3, às inscrições continuam abertas.Há vagas para os cursos de Administração,Agronegócio, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Pedagogia.

A FAF/FADAF sempre esteve presente no desenvolvimento de Alta Floresta, desde 1996. Tradição e seriedade no ensino sempre foi a marca da Instituição, hoje consagrada pelos empresários do Nortão, uma vez que os profissionais que são formandos por ela estão preparados para os novos desafios, principalmente, no Nortão de Mato Grosso, o qual está em franco desenvolvimento e necessita cada vez mais de profissionais preparados para as novas demandas que o agronegócio e o setor energético necessitam. Seja qual for a as áreas de atuação: educação, saúde , engenharia, direito, ciências contábeis, dentre outras, é sempre necessário se reinventar, o que não pode é ficar parado. A FAF/FADAF está sempre se reinventando para formar o melhor profissional para esta nova era.

Para isso, uma boa escolha é necessária. Uma Faculdade deve oferecer condições para seus alunos estudarem e se transformarem em ótimos profissionais e também convivência humana cotidiana, esta cada vez mais esquecida atualmente. Tudo isso a FAF/FADAF está preocupada em oferecer.

A biblioteca já possui mais de 26 mil livros, cada curso oferece laboratório específico, espaço de convivência com cantina universitária. Quanto ao corpo docente, a Instituição conta hoje com 5 Doutores, 20 mestres ( alguns cursando doutorado), 26 especialistas (dentre os quais muitos estão cursando mestrado).Tudo para acompanhar a evolução dos novos tempos que estão surgindo.

Venha fazer parte desta nova era. Mais informações pelo telefone 66 3512 – 3300 ou na secretaria da FAF/FADAF na rua Leandro Adorno, S/N, em frente ao Tiro de Guerra. Procure um coordenador de curso e conheça as propostas que ele tem para você.