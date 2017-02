Projeto de linha de transmissão tem 1 mil km ao longo de 19 municípios

G1/MT

A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso avalia um projeto de linha de transmissão de energia elétrica que tem 1.011 km de extensão ao longo de 19 municípios. Se aprovado, o empreendimento deve passar por Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder, Itaúba, Cláudia, Sinop, Santa Carmem, Vera, Nova Ubiratã, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Novo São Joaquim, General Carneiro, Tesouro, Guiratinga, Torixoréu e Ribeirãozinho.

A obra deverá custar R$ 1, 7 bilhão e a previsão de instalação é junho de 2017. Para a instalação das linhas de transmissão, está prevista a implantação de 1.705 torres, com 50 e 70 metros de altura. Segundo a pasta de Meio Ambiente, o projeto está na fase de licença prévia e, para que comece a ser executado, precisa ainda da licença de instalação e licença de operação.

Segundo a Sema, foram realizadas três audiências públicas sobre o projeto, entre 18 e 20 de janeiro, em Ribeirãozinho, Paranatinga e Paranaíta, com participação de mais de 600 pessoas, para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

O projeto está dividido em quatro trechos. O primeiro tem 294 km de extensão (Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã, Colíder e Itaúba); o segundo, tem 313 km de extensão (Cláudia, Sinop, Santa Carmem, Vera e Nova Ubiratã); o terceiro trecho, 258 km de extensão (Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Novo São Joaquim e General Carneiro); e, o quarto trecho, 147 km (Tesouro, Guiratinga, Torixoréu, Ribeirãozinho).

Segundo o projeto, a instalação das torres vai do extremo norte de Mato Grosso até a parte Sudeste do estado. A expectativa é de geração de 2.294 empregos diretos, sendo 1.956 para implantação das linhas de transmissão e 338 para a ampliação das subestações.