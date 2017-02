Menor é executado a tiros na zona rural em Alta Floresta

Da Redação

O adolescente Elivalto Cordeiro Lima, 17 anos, foi morto a tiros na tarde de ontem terça-feira 31, na 1º vicinal Norte, setor de chácaras de Alta Floresta. Há fortes indícios de que houve uma execução. Elivalto tinha diversas passagens pela polícia por roubos, tráfico de drogas e até um homicídio registrado no dia 15 de janeiro.

O menor que completaria maioridade em abril chegou a ser socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado com vida ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, porém veio a óbito na unidade hospitalar, o adolescente foi atingido por ao menos três disparos de arma de fogo na cabeça.

Segundo o investigador Ilvo Balssan, o menor havia confessado no dia 20 de janeiro, ser o autor do homicídio de Anilton da Cruz Dias, 29 anos, desaparecido no domingo 15, o homem foi encontrado quase decapitado e com diversos golpes de arma branca próximo a um córrego na 1º Oeste zona rural de Alta Floresta. Para Polícia, ele disse que matou por uma dívida de aproximadamente novecentos reais por compra de drogas.

A polícia Judiciária Civil foi acionada e segue investigando o homicídio do adolescente.