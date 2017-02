Em fiscalização antes do fim da Piracema 112kg de pescado são apreendidos

Kariny Santos

A ação fiscalizatória realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) com o auxilio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Policia Militar de Alta Floresta, no último final de semana no rio São João, na bacia do Juruena em Nova Bandeirantes, antes do fim do período proibitivo de pesca (Piracema) resultou na apreensão de 112 kg de pescado irregular, apreensão de barcos e motores, de apetrechos para pesca e ainda a soltura de mais de 30 kg de peixes.

Conforme a analista ambiental do IBAMA, Jocelita Giordani, nesta ação fiscalizatória, a pesca era realizada por pescadores que trabalham na ilegalidade fazendo esse tipo de pesca predatória para comércio na região, os equipamentos apreendidos serão destruídos e as embarcações doadas para instituições. “Os equipamentos apreendidos se eles estão em unidade de conservação eles podem ser destruídos, ou apreendidos e depois seguem para doações para entidades e órgãos públicos que necessitam destes equipamentos, os apetrechos são destruídos e os barcos e motores destinados para doação”, já o pescado é passado por uma fiscalização na vigilância sanitária, para saber se não há contaminação e se está apropriado para consumo humano, se tudo estiver em conforme serão doados para entidades sem fins lucrativos.

Os pescadores são punidos com multas, processos administrativos, uma vez que muitos dos peixes estavam fora da medida liberada e sendo realizada a pesca em período proibitivo a ação de crime ambiental é encaminhada ao Ministério Público onde os pescadores respondem processos judiciais de crime ambiental. Além da perca do pescado, equipamentos de pesca e embarcações.

Segundo Jocelita, durante Piracema as ações se concentraram na região do parque nacional do Juruena, onde o Ibama tem desencadeado um projeto de combate ao desmatamento da Amazônia do governo federal, “como o IBAMA tem concentrado o foco no combate do desmatamento, no programa do governo federal no Combate do Desmatamento na Amazônia, teve atuado pouco na fiscalização de pesca, nosso trabalho ele se desenvolveu mais junto com o CMBIO na região do parque nacional do Juruena e em torno do parque nacional do Juruena, ali tiveram algumas ações fiscalizatórias de combate à pesca predatória”, pontuou.

Conforme os dados da Sema de Alta Floresta, o departamento registrou poucos números de apreensão de pescado na região nos três meses proibitivos de pesca, os maiores números foram registrados de apreensão de equipamentos de pesca armados como, redes, espinhéis, anzóis armados, o fechamento oficial dos dados das ações realizadas na Piracema deve ocorrer até esta sexta-feira (03).

A Piracema iniciou-se uma mês mais cedo no dia 01 de outubro de 2016 devido um estudo sobre a mudança do período de reprodução, porém também encerra-se um mês mais cedo, hoje (31) é o último dia proibitivo de pesca e a partir desta quarta-feira a pesca é liberada no estado.