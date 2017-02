Azul recebeu ofícios pedindo ampliação de frequências de voos desde Alta Floresta

Kariny Santos

Empresas ligadas ao turismo, entidades e órgãos públicos elaboraram 6 (seis) ofícios e encaminharam à “Azul Linhas Aéreas” solicitando a permanência do voo diurno desde Alta Floresta, conforme costumeiramente vinha acontecendo há vários anos. Por decisão da própria empresa houve a mudança de horário, passando das 13h:45min para as 7h:45mim.

No entanto, o novo horário, que passa a vigorar a partir desta quinta-feira, 01, não agradou a maioria dos empresários ligados ao setor de turismo, que afirmam ter uma perda de receita na ordem de 30% inclusive com cancelamento de agendamentos que já haviam sido feitos.

Pelo novo horário a aeronave partirá às 22h de Cuiabá e chegará às 23h25 em Alta Floresta. No retorno, a aeronave sai de Alta Floresta às 07h45 e tem chegada prevista para às 9h no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Se de um lado, facilita a vida de quem necessita de ir para a capital do Estado para resolver assuntos rápidos, saindo de Alta Floresta de manhã e retornando à noite, pela ótica dos empresários do ramo de turismo essa realidade é outra, tendo em vista que as pousadas ficam distantes da sede do município e o horário de chegada, quase meia noite, obrigaria a um pernoite na cidade antes de seguir o destino.

Para buscar uma solução, os interessados se reuniram em duas oportunidades e elaboraram os ofícios destinados a empresa aérea, com o intuito não de trocar os voos, mas sim ampliar para duas frequências, já que o aeroporto municipal, conforme o gerente de seguranças operacionais Gilbert Vaes comporta voos de duas em duas horas, e pode atuar autorizado pela Infraero local, entre as 06h00min da manhã até a meia noite.

Seis ofícios foram enviados a empresa de viagens, cada um de um órgão específico e todos eles solicitam que haja a permanência do voo diurno, uma vez que a maior fonte de renda do município de Alta Floresta e região.

Foram encaminhados ofícios pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/SEDEC-MT; Consórcio intermunicipal de saúde da região do Alto Tapajós; Fórum regional de turismo do Cristalino; Grupo de Hotelaria da Amazônia Meridional composto por 9 empresas e mais 3 empreendimentos que inauguram em 2017; Câmara de Vereadores de Alta Floresta e um oficio encaminhado pela Câmara dos dirigentes Lojistas/ CDL em conjunto com o Sindicato Rural de Alta Floresta, Lojas Maçônicas Adonai/Darcy Ribeiro, Lions Club Alta Floresta, Rotary Club Alta Floresta, Igreja Batista Nacional, Igreja Presbiteriana Renovada.

Até o momento a Azul não se pronunciou, sobre a possibilidade da permanência dos voos em horário comum. A empresa de viagens Passaredo já confirmou que passa a atuar em Alta Floresta a partir do dia 06 de março e segundo o prefeito municipal Asiel Bezerra deve ocorrer os voos no período diurno, a nova ponte ligará Alta Floresta, Sinop e Brasília.