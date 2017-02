Machado pretende aproximar o Legislativo e comunidades

Da Redação

O vereador Emerson Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, deu mais um passo importante no processo de aproximação do Legislativo ao cidadão, através das associações de moradores. Nesta semana foram realizadas duas reuniões com moradores do Bairro Renascer, a primeira no próprio bairro, aonde pode ouvir indagações, questionamentos e cobranças de ações necessárias para melhorar a vida do cidadão. A segunda reunião aconteceu na própria Câmara Municipal, com algumas lideranças da associação. “Quermos aproximar mais dos bairros e também cobrar dos moradores que participem mais da política”, afirmou.

Segundo Emerson Machado, a maior cobrança que ouviu no Renascer é quanto a pavimentação das ruas do bairro. Após as cobranças ele afirmou que a intenção é levar a cobrança até o prefeito e secretários, ação que pretende levar a outras localidades. “Me coloco a disposição de todos os presidentes de bairros, que coloquem os problemas do bairro para que a gente tente de alguma forma buscar a solução aos problemas que tem, vamos correr atrás e tentar buscar a solução para o bairro”, afirmou Machado.

O presidente da Casa de Leis lembra da ação que fez na Pista do cabeça, quando intermediou, a pedido da comunidade, uma serie de benefícios que dificilmente chegavam dada a ausência do Poder Público. Quando teve parceria com o Poder Púbico, conseguiu levar água potável para a Pista através de poços artesianos para atender a todos, ajudou a melhorar o atendimento da saúde e na recuperação de estradas. A ideia agora é levar para os bairros a mesma forma de agir.

E as cobranças não ficarão apenas no âmbito das autoridades municipais, explica Machado. Na ultima semana ele esteve na capital do estado na companhia do vereador Marcos Menin e do o prefeito Dr Asiel, oportunidade em que se encontraram com o deputado federal Carlos Bezerra. “Nós estivemos juntos com ele pra buscar soluções de regularização fundiária, na região da pista do cabeça e outros ada região”, afirmou.

Uma das cobranças foi no sentido de conseguir poços artesianos para as Vilas Rural I ,II e III. “Não adiante assentar o pessoal e não ter água para produzir, nós temos que fomentar a agricultura familiar e o deputado sinalizou positivamente, e eu estou acreditando que vai dar certo, pra isso nós estamos indo à capital, fazer a nossa parte, buscar soluções, cobrar os deputados, buscar emendas, buscar recursos para que melhore a nossa cidade”, afirmou.