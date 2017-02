Construção do PSF 3 é mais uma conquista para a população de Apiacás

Assessoria de Imprensa: Driely Melo

A Prefeitura de Apiacás tendo como gestor o prefeito Adalto Zago (PSDB), deu início essa semana na construção de uma nova Unidade de Saúde da Família. O bairro Setor Pioneiro será o próximo a receber esse importante investimento para a saúde pública do município, a obra é fruto de uma emenda do Deputado Federal Nilson Leitão e firmado convenio entre prefeitura e o governo federal através do Ministério da Saúde, com um investimento da ordem de R$ 408 mil, valor montante da emenda é de R$ 450 mil, onde o restante do dinheiro foi destinado a aquisição de equipamentos para o PSF 2 que atenderá a zona rural. A previsão é que o PSF fique pronto dentro do prazo de 210 dias, passando a fazer parte de uma grande rede de cobertura em atenção básica no município.

De acordo com o prefeito, Sr. Adalto Zago, o ano de 2017 começa com uma ótima notícia para população. ” Hoje trago uma boa notícia para nossa população, já foi licitado e está em andamento a obra da construção do PSF 3 no Bairro Setor Pioneiro, essa é mais uma conquista da nossa administração através da secretaria de saúde. Quero aqui agradecer o empenho da nossa Secretária de Saúde a enfermeira Fabiana Pessoa e toda sua equipe, pois eles não medem esforços quando o assunto é melhorar a qualidade de vida e os atendimentos dos nossos munícipes. E não poderia deixar de agradecer de forma especial o nosso querido Deputado Federal Nilson Leitão que nos repassou a emenda, para que a unidade de saúde pudesse ser construída. Só tenho que dizer que 2017 será um ano de muitas conquistas para a nossa querida cidade de Apiacás”. Afirma o prefeito.

Para a Sra. Fabiana Pessoa, secretária de saúde, a população de Apiacás está de parabéns por ter um gestor tão atuante em prol do município. ” Hoje temos que parabenizar o trabalho do nosso prefeito Adalto, que durante os seus quatro anos do primeiro mandato se mostrou dedicado e muito atuante quando o assunto é o bem-estar da nossa população. Nesse início de 2017 já demos a ordem de serviço para a construção do PSF 3 que atenderá os moradores do Setor Pioneiro e o Residencial Sueli Pastorello I e II. Com essa construção teremos uma melhor cobertura na atenção básica e assim a população terá melhor acesso na área da saúde”. Ressalta a secretária.

Essa Construção do PSF 3 é apenas uma de várias conquistas que o município de Apiacás receberá neste ano de 2017, segundo o prefeito em breve novas notícias ele estará anunciando a toda população.