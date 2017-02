CBM/MT quer instalar unidades nos municípios da região

Kariny Santos

Um velho sonho dos municípios da região pode estar prestes a ser realizado a partir do projeto de “expansão de unidades do Corpo de Bombeiros” que é defendida pelo diretor Operacional do CBM/MT, Coronel Cesar C. Viana Brun, que anunciou na quarta-feira, 24, durante a cerimonia de troca de comando da 7ª Cia Independente de Alta Floresta.

Conforme o Coronel o objetivo é instalar equipes mistas nos municípios que são atendidos pelas companhias independentes, como por exemplo a de Alta Floresta, responsável por 16 municípios, “nós temos que crescer e queremos crescer de forma responsável, mas não podemos dar um passo falando popularmente, maior que a perna, o pensamento do comando atualmente para expandir estes serviços, para poder entregar estes bombeiros para mais mato-grossenses é fazer um misto de bombeiros, onde tenha bombeiros profissionais militares, onde tem bombeiro civil, onde tem brigadistas”.

Para a expansão o CBM conta com a colaboração das prefeituras e do setor empresarial, para que um núcleo de atendimento especialmente emergencial possa ser instalado nos municípios que ainda não possuem os serviços de atendimentos emergenciais fixo e necessitam que bombeiros se desloquem para atender as ocorrências, “ele associa-se com a prefeitura municipal e com empresariado e isso permite um núcleo de bombeiros com 10 bombeiros profissionais, por exemplo e outros 30 a 40 bombeiros quer seja civis, quer seja brigadistas ou profissionais do próprio município, essa é a tese que o comando tem para que a gente expanda o serviço dos bombeiros, o comando não quer deixar mais uma ou duas populações sem o serviços dos bombeiros, nós vemos que da forma que nós estamos crescendo atualmente demoraria muito tempo para chegar a todos os municípios que queremos chegar”, destacou.

Conforme o Tenente Coronel BM Ramão, que assumiu a 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, um dos seus primeiros objetivos é instalar uma unidade de prevenção nos municípios que são atendidos pela 7ªCIBM, “o corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção nós temos que dar continuidade, nós sabemos que é uma gama de atividades que realmente exige a presença do bombeiro e a gente realmente pretende chegar principalmente naqueles municípios mais longe aqui da região, nós temos a ideia de implantar pelo menos a prevenção naqueles municípios”, pontuou.