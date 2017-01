Piscicultura de Alta Floresta inicia processo de produção de alevinos 2017

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da PMAF

Iniciado na segunda-feira (16.01), o período de desova dos peixes na estação de piscicultura de Alta Floresta,em parceria com a chácara Esteio, realizou na quarta-feira, 25,o início da soltura das larvas nos tanques.

Sob a execução do técnico agropecuário da prefeitura, Valdir Franchini, a estação de piscicultura do município compreende 6 tanques, dos quais um é destinado às matrizes, em torno de 60, entre tambaquis e pirapitingas cujo cruzamento (híbrido) dá origem à tambatinga, peixe que, dado ao requintado sabor, oferece excelentes resultados, tanto no seu desenvolvimento quando na sua comercialização.

O período de reprodução, quando é feita a desova, consiste na escolha das matrizes, feita a indução hormonal, ou seja a aplicação do hormônio, hipófise, que induz a fêmea ao processo de liberação dos óvulos bem como a liberação do esperma dos machos para fecundação.

Nesta quarta, 25, aconteceu a primeira soltura das larvas nos tanques. Após 60 dias apiscicultura municipal de Alta Florestadará inicioà distribuição desses alevinos aos produtores.

Segundo o superintendente de agricultura da Prefeitura, Altamir Feliciano, espera-se superar a produção de 2016 que foi em torno de 70 mil. “Esse ano a nossa meta é distribuir 200 mil alevinos”, revela.

Para a cadeia do peixe em Alta Floresta, Altamir assegura e garante boas novidades. “Inclusive, o prefeito Asiel Bezerra esteve, final do ano passado, no município de Dourados no Mato Grosso do Sul, com o empresário do ramo Domingos Marcante, apresentando o potencial da nossa região. Ali ficou acertado uma vinda de Marcante, em breve, ao município, para ajudar no fomento desse setor, tanto na produção quanto na comercialização”.

Atual secretária de Desenvolvimento do município, Elsa Lopes, comunga dessa ideia expansionista e está acompanhando atentamente essa fatia do agronegócio no município e espera, com isso, alavancar esse potencial econômico.