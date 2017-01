Nova Mesa Diretora da AL toma posse na próxima terça

A posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa – biênio 2017/2019 – será no dia 1º de fevereiro, às 9 horas, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

A chapa “União e Trabalho”, eleita em setembro de 2016, é presidida pelo deputado Eduardo Botelho (PSB), foi a única a registrar candidatura e obteve 21 dos 24 votos dos parlamentares.

Para a posse da nova Mesa Diretora, o Parlamento estendeu convites às autoridades políticas e à sociedade civil organizada mato-grossenses. De acordo com a coordenadora do Cerimonial da AL, Mara Silvia Portilho Fava da Costa, o governador Pedro Taques (PSDB) confirmou presença à cerimônia.

Além de Eduardo Botelho, compõem a nova Mesa Diretoria os deputados Gilmar Fabris (PSD), vice-presidente, e Max Russi (PSB), 2º vice-presidente. Guilherme Maluf (PSDB) vai ocupar a 1ª Secretaria; Ondanir Bortolini (PSD), a 2ª Secretaria; Baiano Filho (PSDB), a 3ª Secretaria, e Silvano Amaral (PMDB), a 4ª Secretaria.

O deputado Guilherme Maluf (PSDB) deixa o cargo de presidente para assumir a função de primeiro-secretário do Legislativo estadual. Maluf ficou à frente da presidência no biênio (2015/2017). Já o deputado Eduardo Botelho, em seu primeiro mandato, assume o cargo de presidente pela primeira vez.

Ano Legislativo

A solenidade de abertura da 3ª sessão legislativa anual da 18ª Legislatura acontecerá no dia 1 de fevereiro, às 9 horas, no Plenário das Deliberações Renê Barbour. Na primeira parte, a sessão contará com a presença de convidados especiais e a apresentação da Mensagem do Poder Executivo estadual.

Na segunda parte da sessão solene, de acordo com o Regimento Interno, com a presença exclusiva de deputados no plenário, o presidente concederá às bancadas a palavra, pelo protocolo, a ser usada com vista ao acontecimento da instalação dos trabalhos legislativos.

Em relação às matérias em trâmite, a expectativa maior é a discussão e a aprovação das contas do governador Pedro Taques (PSDB), exercício 2015. Em janeiro deste ano, a deputada Janaína Riva (PMDB) pediu vista da

Os deputados devem ter na pauta para 2017 o projeto de lei que trata da redução dos gastos públicos. A matéria ainda não foi encaminhada à Assembleia Legislativa.