EXEMPLO DE VIDA: Após vender casa e carro, pai briga na justiça para conseguir transplante que custa R$4 milhões para o filho

Os problemas de saúde do pequeno Arthur Gabriel, de um ano de idade, começaram assim que ele nasceu. Com dificuldades para mamar, ele teve que passar por uma cirurgia – chamada gastrotomia – que lhe causou uma obstrução intestinal. Como consequência, ele precisou retirar o intestino e, hoje, seus pais lutam para conseguir um transplante. O grande problema é que a cirurgia custa R$4 milhões e só pode ser feita em Miami.

Para bancar as despesas do tratamento do filho, que está internado no Hospital Menino Jesus, em São Paulo, desde outubro de 2016, Sérgio de Freitas Santos já vendeu seu carro e uma casa que estava construindo para morar. Ele é gerente administrativo de uma fazenda em Araputanga (354km de Cuiabá), onde mora, e fez também um bingo de carro para arrecadar dinheiro. Foram feitas quatro mil cartelas, com o preço de R$50 cada, e o prêmio é um Fiat Mobi 0km.

Além disso, a família de Arthur conta com doações diretas na conta corrente e fez uma vaquinha virtual. O objetivo seria arrecadar o valor total, R$4 milhões, e até o momento foram doados 0,18% disso: R$7240.

“Mas nós também estamos brigando na justiça para que o governo pague o transplante. Se a gente conseguir, o dinheiro vai ser bem vindo porque depois da cirurgia ainda teremos mais dois anos de recuperação”, explica Sérgio.

Segundo o pai, o Ministério da Saúde do governo brasileiro afirma que existe o transplante de intestino no país. “Mas na verdade não existe. São apenas alguns médicos no Hospital Sírio Libanês que estão fazendo, mas ainda está em fase de testes”, explica. Por este motivo, para passar pelo transplante o pequeno Arthur terá que ir a Miami, nos Estados Unidos.

Arthur Gabriel faz seu tratamento, desde que nasceu, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O meu filho tem plano de saúde, mas como foi tudo muito rápido o tratamento foi feito pelo SUs (…) Ele está no Hospital Menino Jesus, mas os médicos que tratam dele são todos do Sírio Libanês”, afirma. Atualmente, ele fica em São Paulo com a mãe, no hospital.

Quem quiser ajudar Arthur Gabriel pode doar pela “Vakinha Virtual” https://www.vakinha.com.br/vakinha/juntospeloarthurgabriel ou pela conta poupança:

Banco Bradesco

Agencia: 0801

C. Poupança: 3250-6

Arthur Gabriel Rezende de Freitas

CPF: 076.317.691-50

Para comprar a cartela do carro, basta entrar em contato com Sérgio pelo telefone (65) 98477-2306. Ele mora em Araputanga, mas pode vir a Cuiabá trazer as cartelas se preciso.