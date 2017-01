Secretaria de Infraestrutura realiza limpeza no IFMT

A Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta está promovendo desde a semana passada uma limpeza geral do estacionamento e da parte interna do terreno do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). O serviço atende pedido da direção do instituto, que está preparando o local para a inauguração da sede próprio do órgão no município.

Para realizar o serviço, o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida designou uma patrulha mecanizada formada por uma motoniveladora, uma PC Escavadeira e dois caminhões basculantes.

Com a limpeza realizada pela Prefeitura de Alta Floresta a parte de estacionamento está pronta para receber o plantio de grama e jardinagem, bem como o calçamento. O serviço continua sendo executado na parte interna do terreno com o patrolamento e remoção de entulhos.

A Obra – A sede do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) de Alta Floresta começou a ser construída em maior de 2014. O lançamento oficial ocorreu no dia 24 de maio daquele ano e contou com a presença do reitor José Bispo Barbosa.

Orçado inicialmente em R$ 8.402.585,48, o campus de Alta Floresta teve ampliado o seu projeto, mobiliado e equipado está avaliada em R$ 13,5 milhões. São 20 salas de aula, 3 laboratórios, 16 salas administrativas, biblioteca com 800m², auditório para 378 pessoas e estacionamento para 150 veículos.