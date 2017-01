Promotor de Justiça de Alta Floresta recebe abaixo assinado e diz as providências que serão tomadas

Com Radio Progresso

Foi entregue na tarde desta terça-feira (24), uma lista composta de mais de duas mil assinatura contrárias ao aumento de salários de Prefeito Asiel Bezerra, Vice Prefeita Marineia Munhoz, Secretários e direito ao 13º salários aos Vereadores.

Em entrevista à Rádio Progresso AM 640, o Promotor de Justiça da Comarca de Alta Floresta, Dr. Daniel Carvalho Mariano, disse que em primeira análise dois mil cidadãos estão exigindo providências do Ministério Público, exigências estas, que independente do tipo de área devem ser muito bem recebidas, pois é uma cobrança imediata da população e o Ministério deve responder não por conveniência ou por uma outra parte, mas sim por se tratar de uma ação coletiva de pessoas que querem uma satisfação.

Dr. Daniel disse que já tinha informações e já teria indagado no mês de dezembro a gestão sobre estes reajustes e questionado se esta reforma administrativa não causaria maior prejuízo ao município e se havia lei de impacto orçamentário com parecer jurídico, no entanto, a resposta foi negativa.