Procon está sob nova direção; sai Valdecir entra Celço Ferreira

Da Redação

12 anos depois o Procon de Alta Floresta terá novo diretor, trata-se do funcionário de carreira Celço Ferreira, que assumiu ontem após uma cerimonia rápida que foi comandada pelo Chefe de Gabinete da prefeitura, Coronel Ribeiro. Celço assume a vaga que era ocupada por outro servidor de carreira, Valdecir do Nascimento, que deverá retornar à prefeitura e assumir “o seu concurso”, conforme explicou Ribeiro.

Ao assumir direção do Procon, Celço Ferreira fez questão de agradecer ao prefeito e à administração como um todo pela oportunidade e afirmou que pretende, em primeiro momento, entender o funcionamento do órgão, o que não deverá ser muito difícil já que por muitos anos atuou no setor de fiscalização da prefeitura. “O projeto é dar continuidade pelo que o Valdecir fez e com a assessoria que nós temos aqui no Procon para o futuro sim, teremos mudanças”, afirmou o novo diretor.

Valdecir Nascimento afirmou ter saído com a sensação de “dever cumprido”. No tempo em que ficou a frente do órgão, o Procon conquistou dentre outras vitórias, a sede própria, um carro e equipamentos de informática de ponta que foram adquiridos com recursos do “Fundo Municipal da Defesa do Consumidor. Em sua saída, Nascimento fez questão de elogiar a equipe que atua no órgão. “Equipe super capacitada, que nos ajudou desde o início até agora e fazer com que o consumidor de Alta Floresta e toda a região fosse atendida da melhor forma possível com serviço de qualidade”, afirmou.

Para o chefe de Gabinete, a mudança se faz necessária para que surjam ideias novas e que se busque novas conquistas, “todos os setores nós temos que oxigenar, o ser humano por si só, e eu digo isso com propriedade, pois fiquei no comando aqui (Polícia Militar) por 6 anos e acho que demorou demais, acomoda, agora nós vamos oxigenar, vamos colocar pessoas novas, seguir na mesma diretriz, porque a lei não muda porém com ideias novas e nós vamos dar esta sustentação”, afirmou.