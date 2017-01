Prefeitura de Alta Floresta moderniza sinalização de trânsito

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Com o objetivo de dar mais segurança para pedestres e motoristas, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito, Transporte e Segurança, iniciou recentemente o processo de modernização da sinalização vertical das vias urbanas, com a implantação de placas com películas retrorefletivas no formato colmeia.

O novo sistema de sinalização de trânsito foi implantado nas Avenidas Ariosto e Ludovico da Riva, no centro comercial da cidade e também contempla a Avenida Mato Grosso, uma das vias de acesso à Cidade Alta. Inicialmente foram adquiridas 500 placas à base de chapa e tubo galvanizados. O investimento total nos serviços de sinalização vertical é de R$ 44 mil.

De acordo com o supervisor de trânsito Messias Araújo a demanda existente é de 4.800 placas para serem substituídas. Ele explicou que a administração municipal é conhecedora desta necessidade e está trabalhando para modernizar toda a sinalização viária do perímetro urbano.

Segundo a Secretaria Adjunta de Trânsito, Transporte e Segurança, as placas antigas de madeira tinham uma vida útil de apenas 04 anos. Já a previsão de durabilidade das novas placas é de pelo menos 20 anos. “Vamos concluir a modernização da sinalização de trânsito da cidade e as primeiras placas ainda estarão em bom estado de conservação”, ressalta Messias Araújo.

Com mais este investimento, a Administração Municipal promove melhorias no trânsito para garantir a segurança dos cidadãos. A nova sinalização conta com placas de regulamentação e de advertência e tem o propósito de informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas. O desrespeito a estes sinais constitui infrações do Código de Trânsito Brasileiro.