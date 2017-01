Enfermeira é agredida por paciente que estava armada com uma faca no HRAS

Da Redação

Uma enfermeira foi agredida por uma paciente que sofre de distúrbios mentais na madrugada de sexta-feira, 20, no Hospital Regional de Alta Floresta. Segundo informações, a enfermeira, cujo nome será preservado na reportagem, estava de plantão e na madrugada percebeu que a paciente andava pelos corredores, ao pedir para que ela retornasse ao seu leito, a paciente agarrou a profissional pelo pescoço, com as duas mãos, apertando com bastante força. Um colega de trabalho, funcionário da lavanderia, viu e conseguiu afastar a paciente levando-a para o leito.

A agressão sofrida, por si só já denota preocupação, no entanto, ao colocarem a paciente no leito, percebeu-se que ela estava de posse de uma faca de cortar pão, que havia sido subtraído da cozinha do próprio hospital.

À nossa reportagem, um familiar da enfermeira disse que a paciente em questão necessita de cuidados especiais e não tem conseguido regulação para um hospital psiquiátrico da capital, por falta de vaga.

O diretor do Hospital Regional Albert Sabin, José Marcos confirmou que a paciente em questão tem problemas mentais e que de fato ela agrediu a funcionária, revelando que o hospital não tem uma ala para pacientes com problemas mentais o que dificulta ainda mais.

O procedimento adotado pela unidade hospitalar, neste casos, é sedar o paciente e esperar por um período de 72 horas para que saia do surto psicótico em que se encontra (no caso a paciente agressora estaria em surto), após isso se não houver melhora, há o encaminhamento para o hospital Adalto Botelho, em Cuiabá, especializado neste tipo de tratamento. A paciente em questão “é frequente no hospital”.

Quanto à enfermeira, ela está afastada do trabalho e deve retornar no início da próxima semana, antes porém deve passar por um atendimento psicológico para ver as condições.